Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres en el Torneo Clausura

Atlético Tucumán vivió una noche soñada en el José Fierro al imponerse por 3-0 frente a Talleres de Córdoba, en la sexta fecha del Torneo Clausura.

El “Decano” fue ampliamente superior y aprovechó cada momento clave para quedarse con una victoria que lo acerca a los puestos de protagonismo en la tabla.

El conjunto local abrió el marcador a los 15 minutos con un cabezazo certero de Leandro Díaz, que conectó un centro preciso de Nicolás Laméndola. A los 31, Miguel Brizuela estiró la diferencia con un remate desde afuera del área que se metió junto al palo izquierdo de Guido Herrera.

Apenas iniciada la segunda mitad, los dirigidos por Lucas Pusineri liquidaron el pleito: a los dos minutos, Adrián Sánchez, tras un rebote en el área, empujó la pelota para sellar el 3-0 definitivo.

Desde allí, Talleres buscó con variantes ofensivas y remates de Nahuel Bustos y Santiago Fernández, pero chocó con la seguridad de Mansilla y un bloque defensivo sólido.

El partido tuvo además momentos de tensión: hubo tarjetas rojas para Juan Portilla y Clever Ferreira que luego fueron revisadas y anuladas por el VAR, además de varias amonestaciones en un trámite que se volvió friccionado.

Atlético Tucumán se dedicó a manejar la diferencia y a disfrutar de un triunfo contundente que ilusiona a su gente: quedó cuarto en la Zona B con nueve unidades. Talleres, en tanto, deberá replantearse su funcionamiento tras una derrota dura que lo deja comprometido en la zona baja de la Tabla Anual.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido? Atlético Tucumán ganó el partido 3-0.

¿Cuántos goles hizo Atlético Tucumán? Atlético Tucumán hizo tres goles.

¿Qué jugadores anotaron para Atlético Tucumán? Los goles fueron anotados por Leandro Díaz, Miguel Brizuela y Adrián Sánchez.

¿Dónde se jugó el partido? El encuentro se disputó en el Monumental José Fierro.

¿Cuál fue la fecha del encuentro? El partido se jugó el 23 de agosto de 2025.