FOTO: Ascacíbar marca el primer gol de Boca en la final de la Copa Sudamericana frente a Mineiro

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- El mediocampista Santiago Ascacíbar puso en ventaja a Boca a los 15 minutos del primer tiempo de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Mineiro de Brasil.

Ascacíbar, quien se unió al club este año proveniente de Estudiantes de La Plata, se encontró con el balón en el área y realizó un potente remate de derecha que se incrustó en el ángulo superior del arco defendido por Everson.

Unos minutos antes, al mediocampista le habían anulado un gol tras una gran asistencia del colombiano Sebastián Villa, debido a que se encontraba en posición adelantada.

Si Boca logra mantener la ventaja y se lleva el triunfo, pondrá fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que el club ganó una competición de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008.