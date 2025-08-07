Ascacibar interesa en Boca, pero no podrá usar a Rojo en las negociaciones

La dirigencia de Boca en un principio había ofrecido 2,5 millones de dólares y la cesión de Marcos Rojo a cambio del mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar, pero como el defensor central rescindirá su contrato, el club deberá realizar una nueva propuesta.

Además, la misma fue rechazada ya que el equipo platense está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y no quiere desprenderse de uno de sus referentes del plantel.

La consulta fue realizada por el presidente Juan Román Riquelme, quien se comunicó telefónicamente con su par del “Pincha”, Juan Sebastián Verón, pero el ofrecimiento no dejó satisfecho a la “Brujita”. Esto se debe a que, según sus directivos, sería muy difícil reemplazar al volante, quien tiene un rol clave en el equipo que deberá jugar los octavos de final del torneo más importante del continente frente a Cerro Porteño de Paraguay, el próximo 13 de agosto, en Asunción.

Tras conocerse la determinación de Estudiantes, Rojo iba a continuar entrenándose al margen del plantel de Boca, junto con los defensores Cristian Lema y Marcelo Saracchi, también marginados del equipo titular.

No obstante, en las últimas horas trascendió la información de que el marcador central de 35 años le pondrá fin, este viernes, a su vínculo con el conjunto de La Ribera, luego de una reunión de común acuerdo con Marcelo Delgado, mano derecha del mandatario azul y oro.

Cristian Lema culminará su contrato en diciembre de este año, mientras que Saracchi recién finaliza el suyo en diciembre de 2027 y necesita jugar para ser tenido en cuenta por Marcelo Bielsa, quien dirige a la selección de Uruguay que disputa las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por otra parte, se supo que Riquelme tiene que decidir si contratará a un mánager deportivo, o si continuará Marcelo Delgado a cargo de la secretaría técnica. Entre los nombres que figuran están los del ex director técnico de la Selección argentina Néstor Pekerman y el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya.

La reestructuración tras la eliminación del Consejo de Fútbol está prevista para la semana próxima, tras el partido de Boca con Racing, el sábado próximo, y se espera que a partir de allí la directiva comience a negociar la salida de los jugadores que no son tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo.

Boca, bajo la dirección técnica de Russo, lleva 11 partidos sin ganar, por lo que el clásico que se jugará en La Bombonera el sábado próximo adquiere una gran trascendencia, ya que, en caso de darse un nuevo resultado adverso para el equipo de La Ribera, el entrenador quedará aún más en la cuerda floja.