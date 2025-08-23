Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en semifinales de la Leagues Cup. La mala noticia fue la nueva ausencia de Lionel Messi, quien es duda para este sábado.

A qué hora juegan DC United vs Inter Miami

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Audi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

Cómo ver en vivo DC United vs Inter Miami

