Deportes

Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United

Se puede seguir este sábado a "Las Garzas", con la posible participación del astro argentino Lionel Messi, gratis a través de la plataforma de streaming.

23/08/2025 | 20:00Redacción Cadena 3

FOTO: Apple TV gratis para ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs DC United

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a DC United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en semifinales de la Leagues Cup. La mala noticia fue la nueva ausencia de Lionel Messi, quien es duda para este sábado.

A qué hora juegan DC United vs Inter Miami

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Audi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

El partido es transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.

Cómo ver en vivo DC United vs Inter Miami

El nuevo compromiso del Inter Miami será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Qué partido se está transmitiendo? El encuentro entre Inter Miami y DC United, correspondiente a la MLS 2025.

¿Quién es la estrella del Inter Miami? La estrella del equipo es Lionel Messi, quien podría ser duda para este encuentro.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se disputará este sábado a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro? El partido tendrá lugar en el Audi Field, en Washington D.C.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede ver a través de la plataforma de streaming Apple TV+, que tiene los derechos de transmisión de la MLS.

[Fuente: Noticias Argentinas]

