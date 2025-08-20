En vivo

Alianza Lima visita a Universidad Católica en octavos de la Copa Sudamericana

El conjunto peruano de Pipo Gorosito busca sellar la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

20/08/2025 | 00:24Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Universidad Católica vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Alianza Lima visita a Universidad Católica este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Olímpico Atahualpa desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN2 y Disney+

El conjunto de Pipo Gorosito quiere seguir avanzando en el certamen continental y viene de imponerse 2-0 en la ida de local.

Probables formaciones de Universidad Católica vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

U Católica: Johan Lara; Gregori Anangono, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Daniel Mejía; Emiliano Clavijo, Luis Moreno; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios.

Cómo ver en vivo Universidad Católica vs Alianza Lima

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se está jugando? Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica en la Copa Sudamericana.

¿Quiénes son los entrenadores? Los equipos son dirigidos por Pipo Gorosito y un entrenador de Universidad Católica.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega el miércoles a las 21.30 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo? En el Estadio Olímpico Atahualpa.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede seguir por ESPN2, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

