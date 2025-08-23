FOTO: Llegó la hora de dormir: la obra infantil que enseña a soñar con música y clown

Una obra musical infantil que aborda de manera lúdica el desafío de la hora de dormir se presentó en el barrio porteño de Chacarita. La historia se centró en la pequeña Luly, quien tuvo muchas cosas más interesantes que hacer que irse a la cama, y en su mamá, que entre cuentos y canciones la ayudó a vencer monstruos, sombras peligrosas y ovejas descarriadas.

Según supo Noticias Argentinas, la puesta en escena, dirigida por Diego Jaraz, combinó canciones, baile, actuación y clown con un fuerte componente multimedia y una estética inspirada en la cultura pop para despertar la imaginación de los más chicos.

Funciones y Ficha Artística

La obra, con dramaturgia de Anahí Berneri y dirección de Diego Jaraz, fue protagonizada por Vanina Said y Belén Ucar / Daisy Jazmin Gonzalez. Se preguntó "¿Es posible enseñar a un hijo a dormir?" y contó la historia de Luly y su mamá venciendo los miedos nocturnos para poder despedirse "hasta mañana".

Las funciones se llevaron a cabo en el Teatro Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, Chacarita) los sábados 23 de agosto, 20 y 27 de septiembre a las 16:00 hs. Las entradas se pudieron adquirir a través del portal Alternativa Teatral.