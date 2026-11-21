Los microplásticos, esos diminutos fragmentos de plástico que se han vuelto omnipresentes en nuestro entorno, podrían representar un riesgo mucho mayor para la salud de lo que se pensaba. Un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de Columbia y la Universidad de California, Berkeley descubrió que estas pequeñas partículas plásticas pueden interactuar con el agua para generar moléculas altamente reactivas, capaces de dañar células y tejidos.

Tradicionalmente, se consideraba que el plástico era un material químicamente estable, pero los investigadores han hallado que al descomponerse en microplásticos y nanoplásticos, el área de superficie expuesta aumenta considerablemente. Esta nueva exposición permite interacciones inesperadas con el agua, lo que resulta en la producción de moléculas reactivas que pueden ser perjudiciales para los organismos vivos.

En su estudio, publicado en la revista Nature, los científicos explicaron que a medida que los plásticos se fragmentan en partículas más pequeñas, su superficie activa se incrementa, lo que a su vez transforma el agua circundante. "Los microplásticos generan radicales reactivos de oxígeno (ROS) que probablemente contribuyen al daño biológico observado en animales y posiblemente en humanos debido a la exposición a microplásticos", señaló Wei Min, profesor de Química y Ingeniería Biomédica en Columbia.

Este descubrimiento plantea serias preguntas sobre el impacto de los microplásticos en el cuerpo humano, ya que la sangre y las células contienen grandes cantidades de agua, creando un ambiente propicio para que estas partículas sigan participando en reacciones químicas. En lugar de permanecer inactivas, los microplásticos pueden generar ROS, que son moléculas altamente reactivas capaces de dañar estructuras biológicas.

La investigación se basa en trabajos anteriores del laboratorio de Min, que había revelado la amplia contaminación plástica a nivel microscópico. En un estudio de 2024, los investigadores desarrollaron una técnica de microscopía basada en láser que permitió detectar aproximadamente 240,000 fragmentos de plástico en un solo litro de agua embotellada, cifras significativamente más altas que las estimaciones previas.

Desde entonces, la preocupación por las consecuencias para la salud de la exposición a microplásticos ha aumentado. En 2026, el gobierno federal de EE. UU. lanzó una iniciativa de 144 millones de dólares enfocada en abordar los microplásticos tóxicos en el cuerpo humano, y la Agencia de Protección Ambiental incluyó los microplásticos en una lista federal de contaminantes que podrían ser de preocupación en el agua potable.

Los estudios recientes han asociado la exposición a microplásticos y nanoplásticos con condiciones graves como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, demencia y tumores cerebrales. Sin embargo, la pregunta persiste: si el plástico es generalmente considerado químicamente inerte, ¿cómo pueden estos fragmentos microscópicos contribuir al daño biológico?

Los hallazgos recientes identificaron un camino químico previamente ignorado que podría ayudar a los investigadores a entender estos riesgos potenciales para la salud. "Cuando los microplásticos interactúan con el agua, como ocurre en el agua embotellada o al ser absorbidos en el torrente sanguíneo, generan espontáneamente especies reactivas de oxígeno (ROS)", explicó Naixin Qian, investigador postdoctoral en el laboratorio de Min.

El agua juega un papel crucial en estas reacciones, actuando no solo como un medio pasivo. Los investigadores encontraron que las interacciones entre el agua y las superficies plásticas pueden facilitar el movimiento de electrones entre especies químicas, permitiendo la formación de radicales altamente reactivos. A medida que los fragmentos de plástico se vuelven más pequeños, su mayor área de superficie proporciona más ubicaciones para que estas reacciones ocurran.

Para investigar este proceso, los investigadores de Columbia realizaron experimentos químicos y biológicos, y sus colaboradores en el laboratorio de Teresa Head-Gordon en UC Berkeley utilizaron cálculos teóricos y simulaciones por computadora para examinar las interacciones entre las superficies plásticas y el agua a nivel molecular.

El equipo de Berkeley desarrolló una explicación teórica que muestra cómo los iones hidroxilo, que son partículas cargadas negativamente, pueden concentrarse en las capas de agua que rodean una superficie plástica repelente al agua. En este entorno, los iones pueden perder electrones más fácilmente y formar radicales hidroxilo, que son especies químicas particularmente reactivas capaces de dañar moléculas biológicas.

Comprender la química involucrada podría ayudar a los científicos a desarrollar plásticos que sean menos propensos a generar moléculas reactivas dañinas al ser expuestos al agua. Head-Gordon señaló: "Nuestro trabajo fundamental sobre cómo los microplásticos más hidrofóbicos interactúan con el agua puede conducir a nuevas soluciones de ingeniería al rediseñar la química de estos plásticos para reducir los resultados tóxicos en la salud y el medio ambiente".

Las implicaciones de este descubrimiento también se extienden más allá de la salud humana. Los microplásticos pueden ingresar a ríos, lagos y otros cuerpos de agua a través de desechos industriales y actividades cotidianas. Las reacciones químicas recién identificadas podrían influir en los organismos acuáticos y los ecosistemas expuestos a estas partículas.

El coautor Beizhan Yan, del Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de Columbia, enfatizó que los microplásticos pueden originarse de diversas fuentes, incluidas las instalaciones de fabricación de plástico y las lavanderías. Procesos cotidianos, como calentar materiales en un microondas o dejar agua embotellada expuesta a la luz solar durante el almacenamiento, también pueden contribuir a la formación de pequeñas partículas de plástico.

En resumen, al revelar que los microplásticos pueden alterar activamente la química del agua circundante, esta investigación añade una nueva dimensión a las preocupaciones sobre la contaminación plástica y establece un mecanismo potencial para investigar cómo estas partículas omnipresentes interactúan con los sistemas vivos.