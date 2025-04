El nuevo café rosa que irrumpió y sorprende en Córdoba

Una de las calles más lindas de la ciudad de Córdoba , se vio revolucionada las últimas semanas con la irrupción de un local rosa chicle . Si bien la avenida Yirgoyen es muy transitada por jóvenes , se convirtió en uno de los puntos de convergencia claves de la zona .

Se trata de Fulano, un café de vereda. La entrada es amplia y vistosa y, hasta ingresar, no se sabe muy bien de qué se trata. Es que la identidad no refiere directamente al mundo del café. "Fue una de las consignas. Queríamos algo disruptivo, nuevo, distinto. El café es un producto poco diferenciable, entonces queríamos ofrecer algo más. Ese algo más, termina siendo un lugar distinto, con un concepto distinto", expresa Joaco, uno de los dueños del lugar.

Al atravesar el ingreso, el lugar se expande hacia adentro. No tiene sillas ni mesas, pero si un espacio a lo largo para sentarse a disfrutar el café. Es un café exclusivamente take away.

¿Qué es un café de vereda?

Si bien el concepto de Fulano es que sea un café para llevar, la idea de la vereda tiene que ver con lo que Joaco y su socio buscaban a la hora de abrir este nuevo espacio. "Considero que la vereda es uno de los pocos lugares donde las ciudades se encuentran. Las personas que están en la vereda, son lo que son sin presiones sociales ni prejuicios previo", explica.

Incluso, el piso y las paredes de Fulano, son baldosas de vereda con el objetivo de darle continuidad a la de afuera. El concepto es nunca deja de estar en la vereda, a pesar de haber atravesado la puerta de entrada del lugar.

La carta cafetera

Fulano tiene dos tolvas con distintas variedades para elección del consumidor. Una de ellas siempre tiene granos de Brasil, la otra va cambiando a lo largo de las semanas. De esa manera, también tienen lugar los curiosos que se animan a ir cambiando con las visitas.

Además de las opciones clásicas con y sin leche, Fulano tiene una opción de "Especiales" para los más aventurados y menos ortodoxos. La preparación es a base de café, pero también tienen agregados, como por ejemplo, una barra de chocolate Kinder. También se ofrecen alternativas como: café espresso con una bocha de helado (affogato) o un batido de espresso y helado (Frappe).

Para complementar el café, hay opciones dulces y saladas: croissants, cookies, pequeños sándwiches y budines. Pero la verdadera estrella, son los cubanitos rellenos con dulce de leche en el momento. Y eso viene en la misma línea de lo que ofrece Fulano, algo nuevo, distinto e innvoador. No es común ofrecer cubanitos para acompañar el café. A eso, Joaco agrega: "El cubanito es algo diferente y conecta con la idea de que sea un café de vereda. La idea era traer de eso que es tan callejero a nuestro local y se complementa también con la idea de café de vereda".

Fulano es pet friendly. Con la compra del café, el snack para las mascotas es gratis. Claro que, además, hay recipientes de agua para que los amigos de 4 patas se sientan cómodos.

Se encuentra en la Avenida Hipólito Yrigoyen 292, en el barrio de Nueva Córdoba. El horario de atención es de 9 a 20:30.

Por Agustina Airut



Fotos César Lanza Castelli

