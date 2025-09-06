FOTO: Colapinto largará 18° en el GP de Monza: "Hoy dimos un paso grande con el auto".

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación de este sábado y largará desde esa posición en el Gran Premio de Monza del domingo, y tras terminar la qualy habló con Cadena 3 en el marco de la rueda de prensa.

El piloto argentino habló sobre su desempeño en la clasificación, y a pesar de los desafíos, se mostró optimista, reconociendo que progresaron mucho "de ayer a hoy".

El hombre de Pilar también reflexionó sobre su confort en el auto: "Me sentí muy cómodo con el auto" y explicó que, aunque la pista es complicada, "sabemos que es una pista que depende mucho del motor y ese no es nuestro fuerte".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la renovación del contrato de su compañero Pierre Gasly, celebró "tener un piloto como Pierre unos años más, lo que es muy positivo".

El argentino se mostró satisfecho con los avances: "Hoy dimos un paso grande con el auto". Y reconoció que deben seguir trabajando para este domingo, donde correrá a las 10 de la mañana (hora argentina).

Informe de Franco Reale.