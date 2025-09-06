En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Colapinto largará 18° en el GP de Monza: "Hoy dimos un paso grande con el auto"

El piloto argentino habló con Cadena 3 tras la clasificación de este sábado. "Fue un buen día para mí, de ayer a hoy progresamos mucho", reflexionó. 

06/09/2025 | 12:39Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto largará 18° en el GP de Monza: "Hoy dimos un paso grande con el auto".

  1.

    Audio. Colapinto largará 18° en el GP de Monza: "Hoy dimos un gran paso con el auto"

    Una mañana para todos

    Episodios

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación de este sábado y largará desde esa posición en el Gran Premio de Monza del domingo, y tras terminar la qualy habló con Cadena 3 en el marco de la rueda de prensa.

El piloto argentino habló sobre su desempeño en la clasificación, y a pesar de los desafíos, se mostró optimista, reconociendo que progresaron mucho "de ayer a hoy". 

El hombre de Pilar también reflexionó sobre su confort en el auto: "Me sentí muy cómodo con el auto" y explicó que, aunque la pista es complicada, "sabemos que es una pista que depende mucho del motor y ese no es nuestro fuerte".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la renovación del contrato de su compañero Pierre Gasly, celebró "tener un piloto como Pierre unos años más, lo que es muy positivo". 

El argentino se mostró satisfecho con los avances: "Hoy dimos un paso grande con el auto". Y reconoció que deben seguir trabajando para este domingo, donde correrá a las 10 de la mañana (hora argentina).

Informe de Franco Reale.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho