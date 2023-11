A 58 años de la desaparición del TC 48, Cecilia Viberti busca saber la verdad

Cecilia Viberti es hija de Esteban Viberti, el segundo piloto del TC 48 trágicamente desaparecido cuando volaba junto con la Promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar en el viaje final de instrucción del año 1965, con destino final Estados Unidos. Se cumplieron 58 años del hecho el pasado 3 de noviembre. Cecilia tenía 9 años y siendo solo una niña, se involucró en la búsqueda de la verdad de lo sucedido, hasta el día de hoy. Consagró su vida a ese objetivo.

Guillermo Alonso Sarquiz es comodoro retirado de la Fuerza Aérea. Vive en España. Nació el mismo año de la desaparición del TC 48. Se retiró en 2019 y de sus 35 años en la Fuerza Aérea, 20 estuvo en el Grupo de Operaciones Especiales, una unidad de comandos capacitados para realizar incursiones furtivas en territorio enemigo, brindar apoyo operativo a las operaciones aéreas y prestar asistencia en tareas de búsqueda y salvamento, entre otras tareas. Esta unidad fue creada durante el conflicto por el Canal de Beagle y participó en la guerra de Malvinas.

Alonso Sarquiz acaba de publicar el libro TC 48: el viaje final de los cadetes, una investigación basada en documentación oficial que se mantuvo oculta todos estos años.

"El libro confirma con datos lo que nosotros sabemos hace tiempo: el avión no cayó en el mar Caribe, como habían informado las Fuerzas Armadas, si no en tierra, lo que justificaba una búsqueda por tierra. Ahora no solo confirmamos nuestra verdad, si no que sabemos que desde las Fuerzas Armadas sabían qué había pasado, y eligieron ocultarlo", expresó a Cadena 3 Cecilia.

"La búsqueda oficial no duró más de una semana. Fueron las familias que, en colaboración del gobierno costarricense, encontraron algunos restos, pero el terreno es inmenso", dijo a Cadena 3 el autor.

Esto ocurrió hace 58 años. La nave llevaba 68 personas: 54 cadetes, 5 oficiales y los 9 miembros de la tripulación. La cadena de sucesos construyó una muralla de silencio y pruebas falsas alrededor de la caída del TC 48, el mayor accidente de la Fuerza Aérea Argentina.

Entre las acusaciones más graves, se encuentra la gran posibilidad de que haya habido sobrevivientes del vuelo.

"Jamás fueron encontrados ni los cuerpos ni el avión. La FF.AA lo atribuyó a que habían caído en el mar y que habían sido devorados por tiburones. Más tarde, expertos aseguraron que esto era virtualmente imposible. Hubo objetos recuperados de equipajes y salvavidas, con un grado de daño que hacía presumir que el impacto no había sido tan fuerte", indicó.

Además, destacó que hubo una señal de 500 hertz, captada como STEN que fue desechada por los rescatadores porque pensaban que correspondía a un barco de origen sueco. Más tarde se descubrió que dicho barco no solo nunca había existido sino que la señal había venido de tierra.

"Los nuevos investigadores del año '68 no descartan que la señal haya podido ser enviada por sobrevivientes y que por fallas en el equipo haya sido distorsionada", dijo.

Entrevista de Rony Vargas