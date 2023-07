Larreta contra Bullrich por la idea del blindaje con el FMI: "Lo hizo De la Rúa"

El jefe de Gobierno y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, le subió el tono a la interna con Patricia Bullrich, quien en las últimas horas propuso "un blindaje" de las reservas para poder quitar el cepo.

"El blindaje en nuestro país ya lo hizo (Fernando) De la Rúa y no vamos a repetir eso, seamos realistas", recalcó Rodríguez Larreta.

De esta forma, el mandatario porteño deslizó una comparación entre su contrincante interna en Juntos por el Cambio y el expresidente radical que renunció en diciembre de 2001 en medio de una fuerte crisis.

El término "blindaje" que usó Bullrich remitió a la operación financiera que incluía un préstamo por casi 40 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que finalmente no se concretó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"¿Así vamos a empezar el Gobierno? ¿Por qué no hacemos los deberes mejor los argentinos? Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones y para eso hay que mostrar un rumbo", se diferenció Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.

El postulante del PRO insistió en que el cepo al dólar se debe quitar, pero no se puede hacer el primer día.

"Vamos a sacar el cepo al dólar lo antes posible, pero ningún economista serio en la Argentina dice que se puede sacar el cepo, cuando hay cero dólares en el Banco Central", aseguró.

Bullrich, que fue ministra de De la Rúa, afirma que quitará el cepo al día siguiente de asumir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"De la mano de eso, basta de darle a la emisión. Basta de emitir billetes, porque la emisión genera inflación acá y en la China, siempre. Y para garantizar eso, hay que tener una ley que independice el banco Central, porque hoy el Gobierno le va a pedir plata cada vez que quiere gastar y el Banco Central la emite y se la da. Tiene que haber una ley que prohíba eso", resaltó Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Necesitamos estabilizar el tipo de cambio, el dólar, porque eso genera también inflación. ¿Cómo se estabiliza? Exportando más. La Argentina tiene un potencial para duplicar sus exportaciones, en 6 u 8 años de Gobierno".

En tanto, el candidato a senador por Buenos Aires José Luis Espert, señaló: "Hay cosas que se pueden hacer rápido y cosas que se pueden hacer graduales. Graduales tenés que hacer una reforma laboral porque es una ley que pasa por diputados por senadores y eso tarda meses".

"La escuché a Bullrich decir que necesita un blindaje, como hace 22 años y volver a endeudarnos así... no se nos ocurre otra cosa que volver a endeudarnos así, no se nos ocurre otra cosa", se preguntó Espert en declaraciones a Radio Splendid AM 990.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/