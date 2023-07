De Loredo: "Reconocemos la derrota; los cordobeses se merecen claridad"

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en la ciudad de Córdoba, Rodrigo De Loredo, reconoció la derrota en los comicios antes de que se difundan los resultados oficiales.

“Nos tocó festejar en otras oportunidades. Aún no hay ningún número, pero tenemos nuestro centro de cómputos y mesas testigo y tiene un nivel de avance que nos permite reconocer que la diferencia está del otro lado. Queremos reconocer un triunfo y saludar a quien será el próximo intendente de Córdoba: Daniel Passerini", admitió el dirigente radical.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Queríamos hacerlo oportunamente. Me parece que los cordobeses se merecen claridad en el momento que emiten su voto", añadió.

Por otra parte, lamentó la baja participación en las elecciones y agradeció la presencia de los referentes nacionales que llegaron.

“No los hice venir al pedo (sic). Somos una expresión que respeta la democracia y entiende que Juntos por el Cambio es la opción al kirchnerismo en Argentina y en Córdoba también. Agradezco a todo nuestro equipo, y a Luis Juez, que estuvo a nuestro lado siempre", manifestó.

El minuto a minuto del clima en el búnker de Juntos por el Cambio

21.30. Mario Negri: "A todos les pareció bien acompañar al candidato"

El diputado nacional Mario Negri hizo referencia a la presencia de referentes de Juntos por el Cambio a nivel país de distintas vertientes en Córdoba, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales.

"A todos les pareció bien acompañar al candidato (por Rodrigo De Loredo). Hay compromiso con una idea o no la hay. Tuve derrotas y triunfos. Se hizo todo lo que había que hacer: se garantizó la unidad y se trabajó con propuestas", expresó a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

21.15. De Loredo reconoce la derrota antes de los resultados oficiales

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en la ciudad de Córdoba, Rodrigo De Loredo, reconoció la derrota en los comicios antes de que se difundan los resultados oficiales.

“Nos tocó festejar en otras oportunidades. Aún no hay ningún número, pero tenemos nuestro centro de cómputos y mesas testigo y tiene un nivel de avance que nos permite reconocer que la diferencia está del otro lado. Queremos reconocer un triunfo y saludar a quien será el próximo intendente de Córdoba, Daniel Passerini", admitió el dirigente radical.

21.01 De Loredo llega al búnker de Juntos por el Cambio

El candidato opositor a intendente pasó por un sector donde no tiene acceso el público y se dirigió directamente hacia la zona de ingreso al escenario.

20.53. Oscar Aguad: "Tengo los datos que dio el peronismo, y no creo que mienta"

El referente opositor Oscar Aguad sostuvo a Cadena 3 al llegar al búnker de Juntos por el Cambio que la foto de unidad entre los referentes nacionales del espacio que irán a las PASO "es muy buena, más allá del resultado electoral".

“No reconocemos nada, porque no soy candidato ni nada. Tengo los datos que dio el peronismo, y no creo que mienta. Los resultados son muy parejos. Hay que esperar datos oficiales", indicó el ex ministro de Defensa de la Nación.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

20.41. Marcos Carasso: “Queremos ser realistas; esperamos la información oficial”

El presidente de la Unión Cívica Radical en Córdoba, Marcos Carasso, dijo a Cadena 3 que "esperan la información oficial" y que quieren "ser realistas".

“Esperamos la información oficial. Tenemos datos, como tendrán en otros búnkers, donde hay mesas en las que ganamos y otras donde perdemos. Queremos ser realistas", afirmó.

20.06. Patricia Bullrich llegó a Córdoba: “La poca participación fue inducida"

La precandidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich arribó al búnker opositor a las 20 y cuestionó que se "indujo" la baja participación en los comicios municipales de Córdoba.

“Vine cuando (Luis) Juez fue candidato y ahora cuando Rodrigo (De Loredo) lo es. Es un apoyo a los cordobeses", indicó.

Y acotó: “La poca participación fue inducida. Hubo una junta electoral que salió a decir que daba lo mismo votar o no. La baja participación siempre le sirve a los aparatos".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

19.59. Mario Negri: “Me preocupa la cantidad de participación"

El diputado nacional Mario Negri, uno de los principales referentes de la oposición a nivel nacional, dijo a Cadena 3 que le "preocupa" la baja participación en los comicios municipales, y aplaudió el arribo de dirigentes nacionales del espacio.

“Comenzamos en La Falda en marzo. A partir de ahí, no paramos. Es un municipio, pero contagia y contamina a la política en general. Hay que terminar con estos cronogramas electorales con la fatiga social que hay", sostuvo.

En sintonía, amplió: "El 13 de agosto tenemos PASO. Y le sumamos niveles de tensión. Hay que tener un acto de responsabilidad institucional. Me preocupa la cantidad de participación. 60% es una participación baja. Fue una campaña intensa, de pocos días. Rodrigo hizo una campaña espectacular".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

19.28. Alfredo Cornejo, en Córdoba: "Es imprescindible que Juntos por el Cambio esté unido"

El candidato oficialista a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegó a Córdoba para expresar su respaldo a Rodrigo De Loredo y marcó la importancia de tener "una foto de unidad" en Juntos por el Cambio.

“Es imprescindible que Juntos por el Cambio esté unido con vistas al 13 de agosto y a octubre. La intención es mostrar la foto de unidad de los principales candidatos. Las diferencias son mínimas y los objetivos son los mismos", aseveró el ex mandatario mendocino.

19.18. Gerardo Morales: "Vamos a estar todos; estará buena la foto"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo a Cadena 3 al llegar a Córdoba que Juntos por el Cambio apuesta a una foto de unidad, pensando en los comicios nacionales.

“Vamos a estar todos. Va a estar buena la foto esa”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

18.47. Martín Lousteau: "Creemos que Rodrigo De Loredo es un excelente candidato"

El senador nacional y precandidato a Jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio en Buenos Aires, Martín Lousteau, llegó a Córdoba para expresar su apoyo a Rodrigo De Loredo, el principal candidato opositor en Córdoba capital, y habló con Cadena 3.

“Llegamos a las 17. Creemos que Rodrigo es un excelente candidato, que conoce cada barrio y rincón de la ciudad. Escribió un libro sobre políticas públicas de la ciudad y tiene vocación para transformar la ciudad", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

18.41. Juan Negri: "Se indujo a mucha gente a que no vote"

El jefe de campaña de la principal fuerza opositora, Juan Negri, dijo a Cadena 3 que hubo una muy baja participación en los comicios municipales en Córdoba capital, y apuntó que "se indujo a mucha gente a que no vote".

“En nuestras mesas testigo hay participación con piso del 43%, y en otras con el 63%. Nadie puede asegurar que la elección esté con porcentajes del 60% de participación. Fue lo que se buscó", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Nota en desarrollo

Informe de Alejandro Bustos y Juan Pablo Viola