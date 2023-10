Melconian arriesgó que podría haber un "pacto oficialismo-libertario"

El economista y futuro ministro de Juntos por el Cambio Carlos Melconian advirtió este viernes que los faltazos de Sergio Massa y Javier Milei al Coloquio de IDEA podrían ser parte del "pacto oficialismo-libertario" de cara a las elecciones del 22 de octubre.

En la jornada final del evento empresario en el hotel Sheraton estaba previsto que Melconian debatiera en un panel junto al viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien a último momento canceló su participación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante esa eventualidad, el director ejecutivo de IDEA, Daniel González, moderador del bloque, le preguntó al economista por qué pensaba que no habían asistido.

"Lamentablemente, uno de los candidatos principales nunca nos respondió, a pesar de nuestros enormes esfuerzos. Otro estaba confirmado (por Rubinstein) y ayer a las 19.30 nos dijeron que no venía. ¿Por qué crees que no vinieron?", le consultó González sobre el escenario.

Melconian resaltó: "Espero que no sea como alguna vez que estuvo el pacto sindical-militar, que no sea el pacto oficialismo- libertario, no lo sé".

"Ante todos los temas vinculados a la inflación, para algunos salir airoso es que no fue atacado o no fue atacado lo suficiente (en el debate presidencial), y para el otro salir airoso fue que no se puso agresivo, entonces eludir este tipo de cosas podría responder ese patrón", consideró el posible ministro de Economía de Patricia Bullrich.

En tanto, Melconian se refirió a las propuestas económicas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza (LLA), y expresó: "Si aquí y ahora yo estuviera 100% como economista y me estuvieran preguntando por tres escenarios, voy a ser honesto, yo no estoy en condiciones de decir qué pone arriba de la mesa el oficialismo el 11 de diciembre. Es tan forzado, que no sé que hay".