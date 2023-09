Melconian afirmó que el país "no está en hiperinflación" y alertó por la crisis

Carlos Melconian habló este viernes en Cadena 3 e hizo referencia a los anuncios impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, para monotributistas, profesionales, autónomos y pymes. Sostuvo que el candidato presidencial de Unión por la Patria "maneja plata que no es de él" y calificó sus medidas como "denigrantes".

También explicó que se necesita un programa económico para evitar caer en una dolarización, que tildó como una propuesta "mágica" al hacer referencia a una de las principales medidas económicas que impulsa Javier Milei en caso de resultar electo en las elecciones generales.

"Massa maneja plata que no es de él. Da toda la impresión de que él cree que la gente no se aviva. Las medidas que anuncia no son para la clase más baja, porque si lo fueran es más denigrante. Son migajas", dijo el economista en Ahora País.

Sostuvo que los anuncios del Ministro de Economía van a contramano de lo que hace el mundo. "(Massa) le está dando dos mangos a quienes le saca el Impuesto a las Ganancias. Que un gobierno que está tres años y diez meses haga esto, es degradante. No quiero que nos tomen de boludos", señaló Melconian.

Y añadió: "No estamos en la esquina de una hiperinflación, pero no sabemos a dónde vamos. Hay que aprovechar que dos tercios del país quieren un cambio, entonces trabajemos por la estabilidad, que las cosas valgan lo mismo, que estemos un poco mejor el año que viene y que cuando salgas a la calle no te roben unos motochorros. Hay que explicarle a la gente qué significará el orden en lo económico, en seguridad y educación".

Advirtió que después de las elecciones, va a haber una actualización de la inflación. "En un país sin reservas y con 10% de la inflación mensual, ¿Cómo no va a haber devaluación?".

Por otra parte, indicó que "lo que importa hoy es la estabilidad" marcó como una prioridad que haya reservas en el Banco Central. "Sin un programa completo con gente que mire el fisco, la moneda, el crédito, la energía, la infraestructura, aparecen después palabras mágicas como dolarización o motosierra. Por eso, proponemos el bimonetarismo".

Por último, alertó que el próximo Gobierno "no tiene mucho tiempo para acertar en términos económicos".

Entrevista de "Ahora País".