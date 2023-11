Massa cierra su visita a Córdoba con un acto colmado de militantes en la capital

Sergio Massa cierra este lunes a la noche su visita a Córdoba con un acto, que tiene lugar en el Club Atlético General Paz Juniors, de la capital provincial.

Colmado de militantes y dirigentes justicialistas afines al candidato presidencial de Unión por la Patria, se esperaba la presencia de 5.000 personas en el recinto.

Nadia Fernández, legisladora y vicepresidenta de la Unicameral por el oficialismo, dijo a Cadena 3 que, tras apoyar con mucha fuerza la candidatura de Juan Schiaretti, para el balotaje respalda a Massa, porque del otro lado, con Javier Milei, "está un salto al vacío donde el pueblo no puede darse el lujo de renunciar a derechos conquistados hace mucho".

"La propuesta de Milei es una invitación al caos, un retroceso en la educación pública, hacer un mercado de órganos. Son cosas en contra de la dignidad humana. Massa invita a la unidad nacional, que hoy necesita la Argentina, y dio un paso fundamental al pedirles disculpas a los cordobeses", apuntó.

El candidato presidencial de Unión por la Patria busca conseguir votos en una provincia que le es adversa al oficialismo.

Más temprano, Massa visitó Río Cuarto y James Craik. En la primera ciudad, anunció la ampliación del sistema SUBE en distintos puntos de la provincia y pidió "disculpas" a los cordobeses.

"Quiero, desde Río Cuarto, asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar, quiero, desde el 10 de diciembre, empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba, en memoria de José Manuel de la Sota, tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", afirmó Massa.

En otro tramo de su discurso, le apuntó a Javier Milei al sostener: "Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

Informe de Gonzalo Carrasquera y Guillermo López.