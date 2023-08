Hernán Lacunza: "Lo primero es sacar el pie del Estado en el sector privado"

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía y coordinador de los equipos económicos del precandidato a la presidencia de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, expuso este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba y destacó que la primera medida para sacar a la Argentina de la pobreza es que el Estado le quite el pie de encima al sector privado.

“Lo primero es sacar el pie del Estado del sector privado para que no tenga que pedir permiso para exportar e importar, para abrir sus empresas, y poder contratar empleados sin riesgo de que se compren juicio laborales, poder trabajar tranquilos”, indicó al ser consultado por la prensa.

Sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que “lo que se anunció fue un preacuerdo, y faltan detalles que no son tan detalles, no quiere decir nada, hay un comunicado de prensa que indica ‘si haces estas cosas, hablamos’ pero no sabemos cuáles son esas políticas. Hay decisiones aparentemente conversadas pero que hay que adoptar, pero otra vez está el velo del misterio”.

“Yo diría que el dólar blue o los dólares financieros están reflejando la incertidumbre de que no se sabe cuál va a ser la reacción del Gobierno luego de las elecciones del próximo domingo (PASO) y los mercados son implacables, cuando hay certezas muestran confianza”, apuntó.

Y amplió: “En la vida diaria hay muchos productos que siguen al dólar paralelo, porque es a costo de reposición”.

“Aspiraría a que un Gobierno esté enfocado en resolver los problemas y no en buscar culpables externos, ya sea en la prensa, en la oposición, en la guerra, en la sequía, porque dijeron que este año la inflación iba a ser 60% y es 120% (anual), es el doble peor de lo que se presupuestó”, cerró.

Informe de Gonzalo Carrasquera.