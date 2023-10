Las elecciones en la ciudad de Buenos Aires para elegir jefe de Gobierno porteño y autoridades nacionales se realizaban esta mañana en los establecimientos habilitados, donde el sistema de votación fue unificado con voto de papel para las dos categorías a diferencia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuando las categorías locales se eligieron por sistema electrónico.

La jornada eleccionaria comenzó a las 8 y se desarrollaba con pronóstico de lluvia para la ciudad de Buenos Aires, donde están habilitados para votar unos 2.533.092 residentes, de los que unos 1.214.871 son varones, 1.318.002 mujeres y 219 personas no binarias.

Los comicios se realizan en 7.326 mesas, distribuidas en 1.099 establecimientos.

A diferencia de las elecciones primarias, y tras la polémica desatada a partir de las fallas registradas por la utilización de la Boleta Única Electrónica (BUE) en las PASO, los comicios porteños se realizan con dos boletas de papel: una para cargos nacionales y otra para autoridades locales, que se introducen en el mismo sobre dentro de una única urna.

El sistema electrónico provocó en esa oportunidad demoras de más de una hora en el cierre de la votación en la Ciudad en las elecciones PASO, cuando los ciudadanos debieron esperar hasta dos horas para sufragar.

En ese contexto, la jueza federal electoral de esta capital María Servini había afirmado en ese momento que las elecciones del 22 de octubre "no pueden realizarse en las mismas condiciones" que las PASO, pues sería "una burla a la ciudadanía volverla a someter a condiciones denigrantes", y aseguró que las primarias en CABA fueron "los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años" en el distrito.

En la ciudad de Buenos Aires, cuatro candidatos se disputan la sucesión del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que el 10 de diciembre próximo culminará ocho años de Gobierno.

Jorge Macri (Juntos por el Cambio), primo del expresidente Mauricio Macri; Leandro Santoro (Unión por la Patria); Ramiro Marra (La Libertad Avanza); y Vanina Biasi (Frente de Izquierda de los Trabajadores) compiten por la Jefatura de Gobierno porteña en una elección que presenta como incógnita si se decidirá en primera vuelta o un balotaje.

Los porteños, además, eligen a quiénes ocuparán las 30 bancas que se renuevan en la Legislatura porteña y 105 lugares dentro de las 15 comunas.

Además, se votará para presidente y vicepresidente para definir quiénes serán los sucesores de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Las fórmulas presidenciales son las encabezadas por Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, (HpNP).

El candidato de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri, destacó que "lo importante es que sigamos gobernando la Ciudad si la gente así lo quiere", al votar en una escuela del barrio de Palermo.

Macri emitió su voto a las 9.30 en el Colegio Lenguas Vivas de la calle Juncal al 3.200, y afirmó, al ser consultado sobre si en la Ciudad habrá segunda vuelta, que "lo importante es que sigamos gobernando la Ciudad si la gente así lo quiere".

Manifestó en ese contexto que "el requerimiento para no ir a balotaje en la Ciudad es muy alto" y agregó: "Veremos cuánta gente me vota".

Por otra parte, el candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, sostuvo hoy que está "muy tranquilo" en el marco de la jornada electoral y consideró que quienes "no durmieron son los que están preocupados porque se les termina el curro", tras emitir su voto en la mesa 5468 del colegio Santa María de los Ángeles, ubicado en la calle Manuela Pedraza 3978.

"Dormí mucho porque estoy muy tranquilo. Los que no duermen son los que no tienen la conciencia tranquila. Es normal y lógico que haya gente que esté preocupada porque se les terminan los curros y muchos queremos cambiar el rumbo. No quiero dar más declaraciones para no romper la veda electoral como hacen los kirchneristas", señaló Marra en declaraciones a la prensa.

En tanto, cuestionó el "cambio de reglas" de la votación en la Ciudad de Buenos Aires y recordó que hay que colocar dos boletas en el sobre -elección nacional y local- tras acusar a las autoridades electorales de "intencionalidad política".

