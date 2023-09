Fuertes cruces y chicanas en el debate de candidatos a jefe de Gobierno porteño

Los cuatro candidatos a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Leandro Santoro, Ramiro Marra y Vanina Biasi, participaron este miércoles a la noche de un debate televisivo, a 25 días de las elecciones en el distrito, en medio de fuertes cruces y chicanas.

En una transmisión del Canal de la Ciudad, los postulantes discutieron sobre "Autonomía, Sistema Político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo; e Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.

"Vos, que sos un porteño de ley, ¿qué has hecho, Leandro, para que la Ciudad recupere los fondos que la Nación le sacó de coparticipación?", le preguntó el postulante de Juntos por el Cambio a su rival de Unión por la Patria.

Al responder, el diputado nacional retrucó: "Te reconozco que digas que soy ‘porteño de ley’, porque hasta hace cinco minutos vos eras intendente de Vicente López".

No fue el único cruce entre Macri y Santoro, que más tarde se trenzaron al hablar del desarrollo de la ciudad.

"Esta ciudad no tiene litio, no tiene energía renovable, ni campo, pero tiene capital humano, los porteños. Es momento de volver a poner en el centro al privado que emprende y labura. Tenemos la posibilidad de hacer brillar un eje como es la salud pública y privada y las universidades, donde se forma el capital humano. También tenemos sectores como la innovación y creadores de contenido que conquistan el mundo y lo único que quieren es traer sus dólares. La ciudad tiene un porvenir maravilloso con un Estado que no los agobie con impuestos", afirmó el candidato oficialista.

Santoro, en ese marco, señaló: “Antes, decía que las excepciones al Código de Planeamiento en Vicente López eran un acto de corrupción. Sin embargo, cuando asumió, sancionó 500?.

"¿Qué garantías tenemos los porteños de que no vas a hacer lo mismo que hiciste en Vicente López, si llegás a ganar?", le preguntó el referente de Unión por la Patria.

Jorge Macri respondió: "Lo esperable de un candidato kirchnerista es que mienta. El número es falso y estoy orgulloso de mi gestión en Vicente López. El problema es la inflación y tiene como candidato al ministro de Economía. Los laburantes la corren de atrás. Sería bueno que le pida a su Gobierno que se encargue de gestionar".

Marra, en tanto, cuestionó la gestión porteña y dijo: "Es un asco la ciudad. Se olvidaron de gestionar y ni hablar de las veces que rompen las veredas".

Además, ante una pregunta de Santoro sobre si pensaba "seguir recomendando comprar acciones" ahora que era diputado, el libertario dijo que sufrió "persecución política del kirchnerismo".

"¿Te gusta cometer delitos?", le preguntó el legislador porteño a Biasi por el corte de calles, a lo que la candidata del FIT replicó: "Detrás de la fachada graciosa de Marra, hay una política reaccionaria: se mete con la gente más pobre y la culpa de las peores situaciones, cuando es él el que está en la ilegalidad. Lo sancionó la Comisión Nacional de Valores".

Biasi completó: "Los empresarios ricachones quieren sacar del medio a los que luchan y vamos a estar más presentes que nunca".

"Me quedé indignado con la respuesta de la candidata a jefa de Gobierno de la izquierda, que son la gente que vive de los pobres, que se abusa de los pobres y de los chicos. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé por la calle y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí en la calle. Abusás de los pobres", indicó Marra, ante lo que Biasi salió al cruce: "¿Y a vos qué carajo te importa lo que hacen las mujeres?".

El postulante de La Libertad Avanza (LLA), en la mayoría de sus intervenciones, buscó confrontar con Santoro, quien salió segundo en las PASO, delante suyo.

"Claramente, no te importan los docentes, Santoro. ¿Sabés por qué? Porque hay inflación en este país y, ¿sabés lo que pasa? Cobran dos pesos por culpa de políticas de tu gobierno a nivel nacional, del cual sos diputado", dijo Marra.

También durante el debate por educación, el postulante de Unión por la Patria arremetió: "Yo sí creo en la educación sexual integral, a diferencia de otro candidato que dijo había que educarse con pornografía. Y creo que, si las cifras son como decís vos, hace mal el Gobierno nacional en subejecutar".