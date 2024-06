Scaloni, a Cadena 3: "No vamos a hablar más del campo de juego"

El entrenador de la selección, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa en la previa del duelo entre Argentina y Chile por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024.

El técnico Lionel Scaloni declaró a Cadena 3 que tanto él como los jugadores no van a "hablar más del campo de juego" luego de las múltiples quejas de los jugadores y del cuerpo técnico tras el duelo ante Canadá y ante un estadio en el que también se modificó el césped antes de la copa.

Además, el entrenador confirmó que ya tiene el equipo para enfrentar a Chile: “Todavía los jugadores no lo saben, pero será parecido al del otro día. Veremos si hay algún retoque”.

Al respecto del partido ante Canadá, Scaloni declaró: “No es que no nos sorprendiera el rival, sabíamos que nos iba a poner en dificultad, es un buen equipo. Había empatado con Francia hace 10 días, sabíamos que iba a ser difícil. El primer tiempo no fue del todo bueno, pero nos supimos reponer, creo que el equipo hizo un buen partido y logramos sacarlo adelante, así que fue positivo”.

Sobre la mera coincidencia de que Argentina y Chile se vuelvan a enfrentar en una Copa América en el MetLife Stadium, donde la ‘Roja’ derrotó a la ‘Albiceleste’ y fue campeona en 2016, el oriundo de Pujato afirmó: "El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo. Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio".

Por último, el entrenador se refirió al cumpleaños del astro argentino Lionel Messi en plena competencia: "Estamos de festejo, una alegría por Messi. Yo sé lo duro que es un cumpleaños fuera de tu casa. Intentamos que Leo esté cómodo, alegre y feliz. Por suerte tiene un grupo que lo hace sentir bien. Estoy contento de tenerlo y esta noche soplaremos las velas. No pensamos en un regalo. Siempre hay uno de parte de la AFA, esperamos que se hayan esforzado. A nosotros se nos pasó. No sé qué pasará a la noche".

Entrevista de Raúl Monti, Nico Mai y Claudio Giglioni