Las 10 frases sobresalientes de la entrevista al gobernador Juan Schiaretti

1. Argentina necesita dejar atrás muchos años de decadencia y ser un país normal. Para eso hay que dejar la maldita grieta. Los espacio mayoritarios están cruzados por la grieta. Es necesario que haya un espacio que esté fuera de la grieta, en favor de la producción y el trabajo. El peronismo fue colonizado por el kirchnerismo en todos lados menos en Córdoba. No tenemos nada que ver con el kirchnerismo, ni vamos a participar en ninguna PASO donde esté el kirchnerismo.

2. Si Argentina logra unificar un programa de gobierno, y hacemos una coalición que supere la grieta, el país puede empezar a resolver sus problemas a partir del próximo gobierno. Si gana un polo de la grieta, continúa el empate de debilidad.

3. Más allá de que haya una constitución federal Argentina es un país centralista. No es culpa de los porteños. Los últimos gobiernos se han dedicado a gobernar pensando en el AMBA porque allí está la mayor cantidad de votos.

4. Debemos recuperar el funcionamiento institucional de la Argentina. Basta de echarle la culpa a la Corte y a los medios, como hace el gobierno nacional que culpa a otros. Apretar a la Corte Suprema es una barbaridad, se debe respetar la orden de mérito del Tribunal Superior. A nadie se le podría ocurrir iniciar una persecución. En Córdoba las instituciones se respetan, eso es clave para la seguridad jurídica. Si no recuperamos la seguridad jurídica, a la Argentina se le hace difícil funcionar.

5. Temo un fogonazo inflacionario, sería una catástrofe para la población. Espero que no lo tengamos porque eso deteriora la vida de la gente. (…) Hoy no hay Gobierno nacional. La plata no alcanza, uno va al súper y ve como aumenta todo cada semana. No veo condiciones para que inflación baje.

6. Los vientos son favorables para Argentina. Tenemos varios sectores que, si tienen reglas de juego estables, van a invertir y van a traer dólares más rápido de lo que pensamos. El Gobierno le pone el pie al campo. Hay posibilidades en la minería: hay que establecer una ley que cuide el medioambiente pero que permita la explotación de la actividad.

7. Cometemos errores y lo importante es reconocerlo. Cuando eso pasa, cambiamos. Para criticar esta la oposición. Pero siempre hemos intentado corregir nuestros errores. Por eso construimos confianza con los cordobeses. Eso se da porque funciona institucionalmente bien la provincia de Córdoba. Eso permite trabajar bien con los sectores productivos.

8. Córdoba no es una isla, somos parte de Argentina. Este año se ha profundizado mucho el deterioro en el país. Hay mucho más delito, producto del deterioro de las condiciones de vida de la población. También se profundizó el narcotráfico. La inseguridad es una batalla permanente por la marginación y miseria. La inseguridad es hija de la miseria y la marginación. Si no se resuelve, esto no se va a terminar. No hay medidas milagreras.

9. Hay que ocuparse de los problemas de la gente. Javier Milei expresa un poco el enojo de la gente, que está justificado. Si el país establece reglas de juego claras, la gente podrá mejorar y la clase media recuperar lo que perdió. Pero Argentina tiene un gran futuro. Los vientos soplan a favor para conseguir los dólares mientras se corrija el desequilibrio fiscal y seamos austeros. Así el país funcionará bien, en mucho menos tiempo de lo esperado.

10. Martín Llaryora siempre ha actuado con seguridad y certezas. Tiene juventud, capacidad, seriedad y es capaz de mantener todo lo bueno que hayamos hecho en Córdoba. El cambio lo representa Martín Llaryora. Por eso le pido a los cordobeses que lo apoyen en las próximas elecciones a gobernador.