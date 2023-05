Schiaretti rechazó la dolarización que planea Milei: "El dólar se iría a $9.500"

El gobernador de Córdoba y flamante precandidato presidencial, Juan Schiaretti, visitó los estudios de Cadena 3, abordó la crisis económica que atraviesa Argentina y expuso su plan para superarla.

Además, apuntó contra Sergio Massa y consideró que su gestión al frente del Ministerio de Economía de la Nación "fracasó".

"Precisamos un plan de estabilidad económica y no parche sobre parche. El kirchnerismo viene fracasando desde que asumió en 2019. La gestión del actual ministro Sergio Massa ha fracasado rotundamente. Si no recuperamos la seguridad jurídica, a la Argentina se le hace difícil funcionar", afirmó.

La entrevista completa

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La grieta y la construcción de una alternativa

Schiaretti afirmó que Argentina necesita superar la polarización política para "ser un país normal y dejar atrás años de decadencia". Sostuvo que "los espacios mayoritarios están cruzados por la grieta. Es necesario que haya un partido que esté por fuera de eso y en favor de la producción y el trabajo".

El precandidato presidencial mencionó a dirigentes como Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño y Florencio Randazzo como posibles aliados en una coalición política alternativa al kirchnerismo.

El peronismo y el kirchnerismo

Según Schiaretti, el peronismo fue colonizado por el kirchnerismo en todos lados, menos en Córdoba. Aseguró que su intención es que el kirchnerismo deje de colonizar al peronismo y generar una alternativa que respete las instituciones, la producción y el trabajo.

"No tenemos nada que ver con el kirchnerismo, ni vamos a participar en ninguna paso donde estén", precisó en diálogo con Cadena 3.

Un gobierno de coalición y un programa unificado

El gobernador cordobés propuso un "gobierno de coalición" con un programa unificado para superar la grieta y resolver los problemas del país. Y ejemplificó el acuerdo celebrado entre Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín para salir de la convertibilidad en 2002.

Schiaretti destacó la importancia de llegar a un acuerdo y establecer seis o siete puntos básicos para garantizar las leyes y aplicarlas. "Planteando un gobierno de coalición, el país podrá dejar atrás la decadencia y superinflación que hace que la plata no le alcance a la gente".

El 'centralismo' y la distribución de subsidios

El gobernador de Córdoba criticó en Cadena 3 el "centralismo" en Argentina y propuso una mirada federal, incluyendo a gobernadores del interior y diputados con el mismo pensamiento, como Emilio Monzó o Rogelio Frigerio.

"Más allá de que haya una constitución federal, Argentina es un país centralista. No es culpa de los porteños esto. Los últimos gobiernos se han dedicado a gobernar pensando en el AMBA porque allí está la mayor cantidad de votos", explicó Schiaretti.

Y amplió: "(Los gobernantes) Piensan desde el AMBA y para el AMBA. Por eso las tarifas de agua y luz son más caras. Lo mismo ocurre con la nafta. ¿Por qué tenemos que pagar todos el déficit de las empresas de Buenos Aires? ¿Por qué los boletos de transporte son más caros en el interior y más barato en AMBA?", cuestionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Seguridad jurídica y estabilidad económica

Enfatizó la necesidad de recuperar la seguridad jurídica y la estabilidad económica en Argentina. Cuestionó al Gobierno nacional por "echarle la culpa a la Corte Suprema y a los medios" de los problemas del país y por "fracasar" en la gestión económica desde 2019.

"Precisamos un plan de estabilidad económica y no un parche sobre parche. El kirchnerismo viene fracasando desde que asumió en 2019. La gestión del actual ministro de Economía Sergio Massa ha fracasado rotundamente. Si no recuperamos la seguridad jurídica, a la Argentina se le hace difícil funcionar", precisó.

También dijo que tener un fogonazo inflacionario sería una catástrofe para la población. "Espero que no lo tengamos porque eso deteriora la vida de la gente. Hay que generar condiciones para que la inflación baje, hablamos de expectativas y confianza. Hoy no hay un gobierno nacional. La plata no alcanza, uno va al súper y ve cómo aumenta todo cada semana. No veo condiciones para que inflación baje".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Inflación, déficit fiscal, el "no" a una dolarización y Milei

El precandidato presidencial insistió en la necesidad de generar condiciones para que la inflación baje y atacar el déficit fiscal "crónico" del país. También mencionó sectores con oportunidades de inversión, como el campo, la minería, el gas, el petróleo y la economía del conocimiento.

"Los vientos son favorables para Argentina. Tenemos varios sectores que si tienen reglas de juego estables van a invertir y traer dólares más rápido de lo que pensamos. El Gobierno hoy le pone el pie al campo".

Por otra parte, dijo que es "clave" que el Banco Central sea un ente independiente para evitar una impresión de dinero desmesurada. También rechazó la idea de una dolarización, como propone Javier Milei.

"Hay que garantizar la independencia del BCRA como tiene Uruguay o Perú, a pesar de su crisis política. Milei tiene ideas de difícil explicación. Un argentino tendría que poner 9.500 pesos por dólar para dolarizar la economía. Es una medida milagrera sin ninguna solución. El país necesita una moneda estable y para eso hablo de una independencia del BCRA. Milei es la expresión del rechazo a la clase política, él expresa un poco el enojo de la gente", afirmó.

Y amplió: "Si no somos capaces de armar una coalición que deje de lado a los que integran la grieta en los dos espacios mayoritarios, es posible que Milei siga creciendo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Autocríticas

Schiaretti también hizo un cuestionamiento de su gestión en Córdoba. "Cometemos errores y lo importante es reconocerlo. Cuando eso pasa, cambiamos. Para criticar, está la oposición. Pero siempre hemos intentado corregir nuestros errores. Por eso construimos confianza con los cordobeses. Eso se da porque funciona institucionalmente bien la provincia de Córdoba".

Y añadió: "Al haber confianza y certezas, podemos trabajar y que a Córdoba le vaya un poco mejor que Argentina, aunque no sea una panacea".

Inseguridad y narcotráfico

El gobernador afirmó que la inseguridad es producto de la miseria y la marginación. También dijo que el narcotráfico es un problema al que Argentina no le da la importancia necesaria. Propuso combatirlo mediante la "represión, el cierre de fronteras y la lucha contra el narco lavado".

"No hay medidas milagreras. El narcotráfico liquida la vida de la gente. No es casualidad que la inseguridad aumente a medida que se deteriora el nivel de vida de la gente. Planteamos la ley de derribo y no se trató. Hay que cambiar esto de que las cárceles sean VIP para los criminales", enfatizó en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Educación e inversión en la formación docente

Schiaretti destacó la "importancia de la educación para el progreso" de la población. Sostuvo que el conflicto docente en Córdoba fue a causa de la alta inflación, que "complicó" la negociación salarial.

"La remuneración de los docentes en Córdoba tiene que ser la adecuada. Córdoba es la provincia que más paga a la maestra de grado, muy por encima de Buenos Aires o Capital Federal, salvo dos provincias del sur que tienen un régimen especial, como Ushuaia y Chubut. Con el nivel de inflación, fue complicado cerrar las paritarias en la provincia, fue algo natural producto de los aumentos de precios", detalló.

Caída de la recaudación en Córdoba

El precandidato aseguró que la baja en los números impositivos no le preocupa. "Siempre miramos los números de la provincia. La caída estaba más o menos en lo que pensábamos. Quiero destacar que los cordobeses cumplen con los impuestos a pesar de la crisis. Eso es para agradecer porque nos permite devolver en servicios y aumentarle a los docentes y los médicos".

Martín Llaryora y la gobernación en Córdoba

Schiaretti destacó al actual intendente de la ciudad capital por actuar "siempre con seguridad y certezas" y pidió a la población su voto.

"Martín tiene juventud, capacidad, seriedad y es capaz de mantener todo lo bueno que hicimos en Córdoba. El cambio lo representa Martín Llaryora. Por eso le pido a los cordobeses que lo apoyen en las próximas elecciones a gobernador", solicitó.

Por último, nuevamente a modo de autocrítica, destacó: "En materia política cometí errores, pero tengo la tranquilidad absoluta de que todos los errores fueron de buena fe. Siempre actué sin ser arbitrario. Me alegro de nunca habérmela creído y siempre seré una circunstancia en la vida política de Córdoba".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".