Fernández apoyó a Massa: "Si quieren un país con justicia social voten a Sergio"

El presidente Alberto Fernández destacó este martes que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "es, de su generación, el que más se preparó para ser" jefe de Estado y dijo que su "sueño" es poder entregarle la banda el próximo 10 de diciembre.

"Es, de su generación, el que más se preparó para ser presidente de la Argentina, con quien compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra. Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", dijo el mandatario al encabezar el acto de puesta en marcha de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en Dock Sud.

Massa cerró su discurso con un mensaje directo a la oposición: “Les guste o no, esta obra la empezó un Gobierno peronista, lo terminó otro Gobierno peronista, y las cloacas y el agua que falta también lo va a hacer un Gobierno peronista”.

Durante su discurso, el ministro de Economía criticó la gestión de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio (JxC): “Eligieron no hacer la obra y la paralizaron desde 2015 porque no les interesó”, dijo Massa, quien también apuntó contra las ideas sobre el cuidado ambiental del candidato ultraderechista Javier Milei (La Libertad Avanza), a quien llamó “negacionista del cambio climático”.

“A nosotros nos importa el medio ambiente y el cuidado sanitario de la gente. Estas son las obras que no se ven porque es más fácil hacer una plaza, pero nosotros hacemos política para hacer que nuestra gente viva mejor”, dijo Massa al conmemorarse el Día de la Salud Ambiental.

Ante los aplausos de los funcionarios y de los trabajadores de obras sanitarias y los que construyeron la planta depuradora, Massa sumó un pedido electoral: “Les pido a cada trabajador que defienda sus derechos. Con la obra pública le cambiamos la vida a la gente y multiplicamos el trabajo”.

Luego, ante una llovizna que empezó a caer, el candidato oficialista ironizó: “A mí no me va a correr ninguna lluvia, ni la motosierra ni la tijera de ninguna mujer”, en referencia a las propuestas de los postulantes opositores, Javier Milei y Patricia Bullrich.

Luego, continuó el embate contra JxC al manifestar que “algunos inmolaron en el altar del ajuste a la obra pública, pero nosotros elegimos invertir porque defendemos el desarrollo y el crecimiento de la Argentina”.

Además, Massa le agradeció al presidente Alberto Fernández: “Querido Presidente, la verdad quiero felicitarlo. A Cristina le tocó empezar esta obra y a usted le tocó terminarla porque a otros solo les gusta a hablar”, en referencia al gobierno de Macri que desde 2015 a 2019 tuvo paralizada la obra, y citó luego al expresidente Juan Domingo Perón: “A algunos nos gusta hacer y a otros les gusta hablar, pero mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.

“Aquellos que nos quieren enseñar a gobernar, no pudieron hacer un kilómetro de subte mientras que acá, en esta planta, hay 42 kilómetros subterráneos, con 12 kilómetros que ingresan al Río de la Plata, lo que cambiará para siempre el tratamiento de residuos cloacales”, añadió.

Luego fue el turno de las críticas a Milei, quien semanas atrás dijo en una conferencia que “las empresas pueden contaminar los ríos todo lo que quieran” porque “no había ningún daño”.

“Vivimos en un país en que se empieza a decir que el cambio climático es una mentira, que no importa si alguien contamina los ríos. Ellos son negacionistas del impacto climático porque les importa poco que la gente tome agua potable y que tenga un buen sistema de residuos cloacales. No les importa los ríos, ni el ambiente ni la salud de la gente”, remarcó Massa.

Tras felicitar a las empresas que participaron en la construcción de la planta, Massa también agradeció al Banco Mundial, que aportó el financiamiento y que estaba en el escenario representado por Marianne Fay.

“Estos son los créditos que sí tienen que tomar los países porque son deudas que permiten universalizar los servicios esenciales y construir infraestructura social”, dijo el ministro que además recordó que “la deuda que tomaron ellos (Cambiemos) solo sirvió para la fuga de capitales y que hay otras deudas que le cambian la vida a los argentinos y se repagan sobra la base de la mejora del servicio, la disminución del pago en salud y la mejora del salario de los trabajadores”.