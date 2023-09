Bullrich, en la UIC: "Massa promete lo que hoy no sabe hacer como ministro"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, participó del 15° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) de forma virtual. En un diálogo que mantuvo con el periodista de Cadena 3 Adrián Simioni, disparó críticas al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. También hizo referencias a Javier Milei y Juan Schiaretti y habló de la inseguridad y de su plan bimonetario.

"Massa demostró que no tiene un camino ni dirección, todo son parches. Puede ser K y anti K en cualquier momento. No tiene reglas claras y todo lo hace atado con alambre. Ha aumentado la inflación y nos promete lo que hoy no sabe hacer como ministro", criticó.

En el caso de Javier Milei, dijo que "no sé qué plan económico defiende". Y añadió: "Él planteó la dolarización y el cierre del BCRA, que a nosotros nos parece inadecuado. Todo su entorno dijo que no se puede dolarizar. Va a tener que reconstruir cuál es el plan que le ofrece a los argentinos. Milei forma parte de una fuerza sin capacidad de gobernabilidad. Esto trae problemas porque no tiene un peso específico para llevar las propuestas que quiere".

Respecto al gobernador de Córdoba, indicó: "A Schiaretti puede ser que lo respeten en Córdoba. Pero, sin menospreciar, hoy si quieren un cambio productivo los cordobeses, la candidata que defiende a Córdoba es Patricia Bullrich. Así defendimos la provincia en mi gestión como ministra de Seguridad".

En ese sentido, afirmó tener "estudiados los recursos legales, constitucionales y sociales para que esta vez no nos traben el Gobierno".

Su plan bimonetario

La candidata de JxC explicó que es un sistema de libre transacción entre el dólar y el peso. Para llevarlo a cabo, precisó que se necesitará una reforma en el Código Civil y Comercial que permitan las transacciones en ambas monedas.

"Son normas importantes para que el ahorro de los argentinos pueda ser utilizado para ampliar sus empresas, sus casas o hacer lo que quieran. Este sistema no nos elude los trabajos que debemos hacer de fondo para lograr un equilibrio fiscal, como base fundamental para lograr el cambio que queremos", explicó la exministra de Seguridad.

Afirmó que el bimonetarismo se utiliza en Uruguay y Brasil, donde sostuvo que, gracias a esta medida, se hizo fuerte el real.

También sostuvo que el 11 de diciembre, en un eventual gobierno, enviará una ley al Congreso para prohibir que cualquier funcionario público decida cerrar un mercado. "Los cambios de juego que hubo perjudicaron a los exportadores y su producción. Cerrar las exportaciones implica perder mercados y clientes", sostuvo.

Inseguridad

Consultada por este punto, Bullrich recordó su gestión en la cartera de Seguridad y aseguró que en sus cuatro años bajaron un 22% la tasa de homicidios.

"Nos pusimos a trabajar en la búsqueda de los prófugos. En todo el país logramos que 8.000 prófugos fueran encontrados gracias a las fuerzas federales y provinciales para sacar a delincuentes de las calles", precisó.

Bajo su gestión, afirmó que se trabajó con los sistemas de monitoreo para tener al país conectado y articulado. "Así pudimos bajar los robos y entraderas. Cuando uno trabaja de forma coordinada, sin importar el signo político de las provincias, las cosas se logran. La gente se sentía más segura y esas políticas luego se abandonaron. A los delincuentes les hicimos la vida difícil", finalizó.

