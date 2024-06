La Selección de Brasil vive momentos convulsionados luego de las explosivas declaraciones de Ronaldinho contra el plantel actual. “Ya está. No pienso ver ningún partido en la Copa América. Está faltando todo en el equipo. Falta garra, falta alegría, falta jugar bien. Voy a abandonar a Brasil”, dijo el ex delantero.

“Eso es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, solo jugadores promedio para la mayoría”, expresó en una entrevista con el canal de YouTube Cartoloucos.

Ronaldinho es palabra más que autorizada al momento de hablar de la Selección, ya que con ella ganó el Mundial 2002, la Copa América 1998, la Copa Confederaciones 2005 y el Mundial Sub 17 1997. Con la mayor jugó 97 partidos, marcó 33 goles y dio 29 asistencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su cuenta de Instagram compartió fragmentos de la entrevista donde apunta a los jugadores: “He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todos: el fútbol”.

Por último, cerró: “Repito, nuestra actuación ha sido una de las peores cosas que he visto nunca. Qué pena. Por lo tanto declaro mi renuncia. No veré ningún partido de la Copa América, ni celebraré ninguna victoria”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La respuesta de los jugadores

Raphina, delantero de Barcelona, fue el único jugador que se refirió a los dichos de Ronaldinho: “Fue una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo… Nunca en su vida había hecho una declaración así; al contrario, siempre ha mostrado su apoyo a la selección. Fue una sorpresa para mucha gente. Le considero un ídolo, una referencia, todos los que están en la selección, no sólo los jugadores, sino todos los que trabajan aquí lo ven como una referencia”, explicó.

También contó algo que contradice lo que dijo Dinho: “Nos sorprende más teniendo en cuenta que hace unos días le pidió entradas a Vinicius, así que no tiene mucho sentido lo que dijo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Fue un shock para nosotros. Evidentemente, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, voy por mi tercer año y veo compromiso, ganas, orgullo de vestir la camiseta, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que no veo empuje, ganas, tener jugadores medios vistiendo la camiseta de la selección. Estoy completamente en desacuerdo, todos tienen calidad, mérito”, añadió.

Algunos medios de Brasil especulan que las declaraciones de Ronaldinho pueden ser parte de una campaña publicitaria, pero no está confirmado.

La “verdeamarelha” debutará en la Copa América el lunes 23, a las 22 hs ante Costa Rica.