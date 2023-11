Victoria Villarruel, en Cadena 3: "La tiranía de Massa dinamita al Estado"

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, se prepara este jueves para el acto de cierre de campaña de Javier Milei en la ciudad de Córdoba, donde esperan que la gente acompañe a los candidatos en el centro de la ciudad antes del inicio de la veda electoral de cara al balotaje del domingo.

Previamente, Villarruel habló en exclusiva con Cadena 3, donde lazó duras críticas a Sergio Massa y aprovechó para hacer referencia a cuestiones de derechos humanos, la educación pública y la salud.

En primer lugar, la candidata a vicepresidenta habló de las denuncias de su partido respecto a un posible fraude electoral en distintas partes del país y aseguró su apoyo a las tareas de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas en el operativo electoral. "La Libertad Avanza no desconfía de las fuerzas federales", señaló.

Indicó que la gente se mantiene esperanzada en dar un cambio político, pero habló de un cansancio de los votantes por la cantidad de elecciones que tuvo 2023.

Al hacer referencia a la llamada "campaña del miedo", Villarruel habló de "la tiranía de Sergio Massa" y que los dichos del Ministro de Economía y candidato presidencial corren el foco de atención.

"La campaña del miedo lo que hace es demonizar a Milei y a mí y quita el foco de atención de la espantosa clase política que integra el kirchnerismo. Es sacar del foco a Massa, De Pedro y Rossi, en una gestión espantosa con 40% de pobres e indigentes, con auge del narcotráfico en Rosario y en todo el país, sin salud ni educación. La campaña del miedo sacó de foco algo que es responsabilidad de Massa. No podemos considerar que el sistema democrático se lo lleve puesto una sola persona como Massa", precisó la candidata.

Y añadió: "Soy respetuosa del Estado de derecho e hice referencia a la tiranía de Massa, que dinamita el Estado y población con sus políticas de hambre y exclusión. Él cree que puede hacer algo que evite la cantidad de bombas que puso en todos los organismos del Estado. Massa tiene un proyecto de tiranía y su tergiversación de palabras ha sido su estrategia y la del kirchnerismo. No me preocupa lo que diga o haga Massa ni que me tergiverse".

Consultada sobre lo que pueda ocurrir el lunes después de la segunda vuelta, Villarruel cuestionó que haya una elección en un fin de semana largo. "Que se elijan las autoridades políticas más importantes un fin de semana largo muestra la banalización de la democracia que hace el kirchnerismo".

"En el momento en que Milei y yo resultemos electos, habrá esperanza tras 16 años de kirchnerismo. Luego de eso hay que trabajar. Nos esperan cuatro años intensos, pero podemos asumir la responsabilidad que nos da la gente y estar a la altura. Nos encontramos con una devastación de la estructura política argentina, pero vamos a poder", remarcó la compañera de fórmula del candidato libertario.

Sobre el terrorismo de Estado en la década de 1970, Villarruel dijo que Argentina tiene una visión sesgada de la historia y criticó al kirchnerismo por mirar solo el pasado. "No vamos a someter al pueblo a una venganza, pero los derechos humanos son para todos los argentinos. La democracia se nutre de verdad, memoria y justicia para todos. Al kirchnerismo solo le interesa mirar al pasado".

"Condeno todos los abusos que cometió el Estado, soy una persona del derecho que siempre respetó la ley. También condeno a los que en democracia asesinaron a los pueblos y sean protegidos por el Estado en la actualidad", agregó.

También sostuvo que no plantea ningún indulto ni amnistía, como señalaron algunos funcionarios afines al Gobierno nacional. Y recordó: "Cuando Néstor Kirchner anuló los indultos a los uniformados, solicitamos que se anulen los indultos a miembros de organizaciones armadas como el ERP y la Justicia lo negó. En Argentina hay una visión sesgada de la historia".

Victoria Villarruel habló con Cadena 3 antes del inicio de la veda electoral de cara al balotaje.

Aclaró que "para juzgar a terroristas, no estoy de acuerdo que se violen sus derechos humanos. Mi concepto es diferente al de la izquierda. Si toleramos que algunos asesinatos tengan justicia y otros los tapamos bajo la alfombra, estamos diciendo desde la política que puedan asesinar a quien quieran".

En ese sentido, Villarruel dijo en diálogo con Cadena 3 que "para garantizar la impunidad de Montoneros, se penalizó a la víctima. Yo avalo la igualdad ante la ley, la teoría de los dos demonios es de tipo política. La pena está discriminada y el derecho penal es bien claro".

Por otra parte, la candidata a vicepresidenta de LLA habló de la seguridad y sostuvo que es uno de los sectores más devastados por las administraciones kirchneristas. "El Gobierno sostuvo que el delincuente es una víctima de la sociedad. El delincuente elige cometer un delito y en nuestra gestión en Seguridad y Defensa estamos trabajando hace meses y quiero dejar claro que va a aplicarse la ley".

Sobre este tema, también recordó el caso Santiago Maldonado. "Hay que cambiar ese paradigma de demonizar a los uniformados. Un ejemplo es el de Maldonado, cuando se armó un relato para considerar a una persona como desaparecido cuando en realidad se murió ahogado".

"Hubo una estructura armada para demonizar a los gendarmes", rememoró por el caso ocurrido en 2017 bajo la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. "Hay que darles a los gendarmes un mejor salario y adiestramiento adecuado para combatir delitos como el narcotráfico. Hay que coordinar los sistemas nacionales, provinciales y municipales. ¿Por qué Massa no creó el FBI argentino antes?", cuestionó.

• La educación pública y el proyecto de vouchers

Villarruel explicó que la gratuidad en la educación "no existe" porque se financia con los impuestos que paga la población. "Siempre fue un orgullo argentino la educación", remarcó. Sin embargo, advirtió por el nivel de "adoctrinamiento" en las aulas y la calidad.

"Tenemos una posición crítica del adoctrinamiento y de los sindicatos docentes amigos del Gobierno, que toman de rehenes a los alumnos. Que la educación sea gratuita no significa que sea de calidad y lo vemos en las pruebas PISA, cuando los alumnos no saben leer ni sumar o restar", criticó.

Al respecto, hizo referencia al sistema de vouchers: "El sistema pretende que cada ciudadano pueda elegir la institución en la que pretenda estudiar, no implica que quitemos la gratuidad de la educación. Tampoco se prohibirá la sindicalización porque es un derecho. Hay que hacer una revisión de los contenidos educativos y que la educación sea esencial. Un niño nunca puede ser rehén".

• Salud

Villarruel sugirió modificaciones en el sistema de residencias y darle a la carrera de los médicos mayor relevancia. "El médico se recibe y luego hace una residencia de tres años. Massa quiere que la carrera no tenga título habilitante y te obligue a trabajar en una residencia hasta los cinco años posteriores para estar habilitado".

"Los médicos están en una situación que hace que ya no quieren ejercer. Eso se cambia dándole la relevancia que merece la carrera y dejando de inaugurar hospitales que son cascaras que no funcionan y donde la estructura de salud es un escándalo con sueldos decadentes", explicó en diálogo con Cadena 3.

Sobre este tema, la candidata a vicepresidenta sostuvo que los médicos deben estar bien remunerados.

• Fiscalización

La compañera de fórmula de Javier Milei garantizó la fiscalización para las elecciones de este domingo. "LLA entró al balotaje con sus propios fiscales y contamos con la colaboración de Juntos por el Cambio. Creo que va a ser un comicio en el que la población participará masivamente, queremos que la gente esté presente", finalizó.

Entrevista de "Ahora País".