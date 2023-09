Periodista de CNN cuestionó a Milei por cancelar una entrevista a último momento

El periodista de la CNN en español, Fernando del Rincón, criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por cancelar una entrevista de imprevisto. Según relató, desde el espacio del libertario le confirmaron que "lo van a guardar por diez días".

El diputado tenía pautada una entrevista con el periodista mexicano Fernando del Rincón, pero el equipo que asesora al economista pidió que no se haga. El comunicador sostuvo: "Estaba reconfirmada la entrevista con el señor Milei y un día antes la cancela misteriosamente porque no dieron una respuesta".

A su vez, Del Rincón se lamentó por no enterarse el motivo de la decisión: "¡Qué pena que no pueda tener la transparencia su equipo de dejarme saber por qué no!".

El conductor del programa Conclusiones (2011) de la reconocida cadena internacional se preguntó cuáles podían ser las posibles causas. “¿Lo guardan por protección o seguridad? ¿Por su salud? ¿O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen?”. "¿Dónde es que guardan a Javier Milei", insistió.

Milei canceló una entrevista a la CNN sin dar mayores explicaciones. Su equipo manifiesta que “hay que guardarlo 10 días”. pic.twitter.com/TzlMAGQ4kf — Real Time (@RealTimeRating) September 27, 2023

