La familia de Toty Flores sufrió dos violentos asaltos en 48 horas

En su cuenta de Twitter el precandidato a intendente de La Matanza, y actual diputado nacional, Toty Flores denunció dos episodios de inseguridad contra su familia y aseguró que "no es casualidad".

"Hace dos días, a punta de pistola, le robaron a mi hija su auto y ayer por la noche, también a mano armada, robaron mi camioneta en la que viajaban mis hijas y un colaborador. Dos asaltos de la misma forma, siendo candidato de la oposición NO ES CASUALIDAD", escribió Toty Flores.

/Inicio Código Embebido/

Hace dos días, a punta de pistola, le robaron a mi hija su auto y ayer por la noche, también a mano armada, robaron mi camioneta en la que viajaban mis hijas y un colaborador.



Dos asaltos de la misma forma, siendo candidato de la oposición NO ES CASUALIDAD. — Toty Flores (@TotyFlores) August 6, 2023

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, Silvia Flores, su hija y encargada de la cooperativa La Juanita, dijo que "la situación es compleja y en épocas electorales peor".

"Fueron días difíciles para mi familia, dos hechos que pensamos que eran al voleo, pero me atravesaron una camioneta, me pusieron un arma en la cabeza y luego me robaron con la misma metodología la camioneta de mi padre. Algo les molesta", señaló.

"Mi padre viene trabajando desde hace muchos años en el barrio con La Juanita y colaborando con los que la pasan muy mal y generando oportunidades laborales para muchas personas y esto molesta mucho a la corrupción", manifestó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según indicó esto es algo que se vive cotidianamente en el barrio. "No es la primera vez que sucede. Hemos sufrido en otras elecciones hechos de inseguridad. En 2007 cuando mi papá era candidato, por ejemplo. Es la forma que usan para amedrentar", relató.

Pese a los episodios de inseguridad, manifestó que van a continuar trabajando para "modificar la realidad en la que viven". "Estamos acá para seguir poniendo el cuerpo. Estamos generando espacios donde chicos y amigos que cayeron en el flagelo de las drogas salieron y hoy están ayudando a otros. Esto salva vidas y es algo que sabemos que molesta mucho a la corrupción política", completó.

"De alguna manera tenemos que cortar esta ola de violencia y nuestra comunidad lo vive todos los días", agregó.

Entrevista de Miguel Clariá