Macri cruzó a Rodríguez Larreta por su intento de sumar a Schiaretti a JxC

El expresidente Mauricio Macri criticó fuertemente al precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta al afirmar que quienes proponen la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio "no conocen a los cordobeses".

"Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", sostuvo el líder del PRO.

En declaraciones radiales, continuó: "No entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés".