Qué es y cómo se hace el famoso curanto en Colonia Suiza

Colonia Suiza fue el primer asentamiento europeo en la región patagónica. Este pequeño pueblo de montaña está ubicado a 25 kilómetros de Bariloche, al pie del cerro López. Un lugar mágico, que conserva intactas las características originales de la época de su fundación.

Uno de sus principales atractivos es la gastronomía, más precisamente el curanto, un método milenario que consiste en la cocción de los alimentos en un pozo. Se trata de comida originariamente araucana que fue introducida desde Chile por Emilio Goye, uno de los primeros pobladores de la colonia. Su preparación es toda una ceremonia, que se puede presenciar los domingos y comienza antes del mediodía.

Tal como detalló una de las personas que realiza el curanto cada domingo: "Hacemos una cama de leña, le ponemos piedra y prendemos el fuego. Después de una hora aproximadamente, las piedras quedan calientes, a 200 o 230 grados. Solo se cocina con las piedras, todo lo que sea leño o brasa se corre a un costado. Arriba se ponen hojas de Maqui que no dan sabor ni aroma. Encima de las hojas se pone la comida. Las carnes de vaca, cerdo, pollo y chorizo. Después las verduras: papas, batatas zanahoria, zapallo. Volvemos a poner las hojas, tela de arpillera y todo eso se atapa con tierra una hora y media. Se destapada y queda la comida entre asada y ahumada, queda bastante particular. Se conservan los sabores. No adobamos ni condimentamos, a comida sale con su sabor super intenso".

En su mayoría todos comienzan a cocinar bien temprano, para que esté listo al medio día. Respecto de los precios, una porción para dos personas que incluye todas las carnes y verduras cuesta $6.500.

Además, hay varias casas de té y restaurantes para degustar sabores típicos. También una importante feria artesanal que se convirtió en un paseo imprescindible para todo el que visite el lugar.

Informe de Geo Monteagudo.