Un campeón del mundo confesó que prefiere jugar en Boca antes que en River

El arquero del Ajax de Países Bajos Gerónimo Rulli, campeón mundial en Qatar 2022 con la Selección argentina, reveló que le encantaría volver a Estudiantes de La Plata en algún momento de su carrera, pero afirmó que si tuviese la oportunidad de ir a Boca o River, elegiría al club xeneize por motivos familiares.

"No puedo; mi vieja es fanática de Boca, si voy a River me deshereda. Primero iría a Estudiantes, pero si no, antes de River iría a Boca", reveló el guardameta en relación a la pregunta de qué equipo escogería entre los dos más importantes del fútbol argentino para un futuro regreso al fútbol nacional.

"Me encantaría. Es mi ciudad, mi equipo de toda la vida, salí de ahí y tengo muchos amigos. Ahora que juegan en UNO, es un incentivo. Yo creo que todavía no es el momento: todavía me quiero seguir probando en Europa. Más adelante no tengo dudas que voy a volver", respondió Rulli sobre la posibilidad de regresar a Estudiantes en algún momento.

El 8 de abril de 2013 marcó el debut de Rulli en el arco del "Pincha", enfrentando a Arsenal y sufriendo una derrota por 1-0.

El arquero tuvo una destacada actuación en el partido, pero no pudo evitar el gol de Martín Rolle a los 43 minutos del segundo tiempo, que selló el resultado final a favor del conjunto de Sarandí.

A pesar de este revés en su primer encuentro en la máxima categoría, Rulli demostró una notable fortaleza y, con tan solo 10 partidos en Primera, estableció un récord de imbatibilidad en el club.

En ese sentido, mantuvo su arco invicto durante 588 minutos, un logro destacado que lo situó como titular indiscutible en Estudiantes.

Rulli, quien había asumido la responsabilidad bajo los tres palos en sustitución del lesionado Agustín Silva, consolidó su posición gracias a brillantes actuaciones que lo catapultaron hacia la titularidad en el equipo.