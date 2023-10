Milei, en el coloquio paralelo: "Tengo 5 alternativas para la dolarización"

El candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, mantuvo este miércoles un encuentro con empresarios en la ciudad de Mar Del Plata en forma paralela al Coloquio de IDEA, al que no asistió, en el que aseguró que tiene "cinco alternativas para efectuar la dolarización" y manifestó que se trató de una "total casualidad" que el evento organizado por el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Nápoli, se haya realizado en forma simultánea en esa ciudad.

"Tenemos cinco alternativas para llevar adelante el proceso de dolarización que lo fueron desarrollando a lo largo de sus debates internos. Pero lo interesante es que recientemente empezamos a recibir propuestas de distintos actores económicos del mundo financiero para hacer la dolarización, para el que dice, no hay tuco ni hay pasta", sostuvo Milei ante los empresarios.

También opinó, según un comunicado de LLA, que "lo que sobra acá es estupidez, ignorancia y mala leche" y que la dolarización "sí se puede hacer", en una exposición que duró poco más de una hora y que no tuvo espacio para preguntas.

"Hay que tomar la decisión de sacarle el juguete a los políticos. Somos los únicos que estamos en condiciones de poner de pie a la Argentina e iniciar los cambios y las reformas estructurales que de acá a 35 años nos puedan convertir en una potencia mundial", aseveró el candidato libertario.

También consideró que "esta puede ser la peor crisis de la historia argentina" y ponderó que no se trata de "algo propio de la coyuntura" sino que "tiene una raíz estructural".

Del encuentro, que se realizó esta tarde en Furia Resto & Rooftop, un local gastronómico ubicado en Rawson al 1457 de la ciudad balnearia, participaron empresarios y representantes de bancos, pymes e industrias.

Estuvieron, entre otros, Martín Cabrales (Cabrales), Juan Patricio Supervielle (Banco Supervielle), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Guillermo Cerviño (Comafi) y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina).

También participaron Martín Pereda, Ignacio Viale, Rodrigo Fernández Pietro, Guillermo Cerviño (Comafi), Fabián Kon (Banco de Galicia), Rubén Arrigoni (First), Sebastián Bagó (Bagó), Ariel Sbdar (Cocos Capital), Bettina Bulgheroni (Pan American Energy), Gabriel Martino (HSBC), Anna Cohen (Cohen Aliados Financieros).

"Me pareció muy claro y directo Milei. Me gustó. Es importante escuchar al candidato más votado de las PASO", opinó en diálogo con la prensa Cabrales, uno de los impulsores del encuentro.

Para Figueiras de Richmond "no será fácil lo que viene" y consideró "importante" que "dialoguemos y encontremos soluciones".

Junto a Milei participaron del almuerzo su hermana Karina; la candidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Píparo; el postulante a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra; y la periodista Marcela Pagano, aspirante a diputada nacional.

"Voy a dar mi visión sobre cómo vamos a poner a la Argentina de pie. Quieren venir todos para acá, les queda ahí (en el coloquio IDEA) el descarte. No creo que Juan lo haya planteado como una contracumbre, fue total casualidad porque esto lo pactamos en junio", afirmó el candidato en declaraciones a la prensa en la previa de la reunión con los empresarios que se efectuó en simultáneo con IDEA.

El diputado de LLA, además, volvió a apuntar contra el Banco Central: "Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Eliminar el Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal".

Además, reiteró su acusación contra la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, sobre su participación en Montoneros: "Que siga adelante con la denuncia, que vaya y que explique a la Justicia a qué se dedicaba en los '70".

El candidato aseguró esta semana en declaraciones televisivas que Bullrich había "puesto bombas en jardines de infantes" y que había "militado en Montoneros", por lo que Bullrich presentó una demanda penal contra el libertario.

Por otra parte, antes de ingresar al almuerzo con los empresarios, Milei sostuvo que no concurrió al coloquio IDEA porque "no lo tratan bien".

"Puedo elegir no ir a un lugar, en especial cuando no me tratan bien, en tu canal tampoco me tratan bien", le reprochó a la cronista de la señal televisiva Todo Noticias (TN) que lo entrevistaba.

En esta misma línea, el postulante libertario afirmó que el traspaso de empresarios del coloquio IDEA a su almuerzo muestra que "están entendiendo cómo pasan las cosas" y cuestionó a "los empresarios prebendarios que hacen negocios con el Estado, son casta".

El economista también reiteró su propuesta de "eliminar la obra pública" como parte de su plan "motosierra".

"La motosierra estamos proponiendo aplicarla donde roban los políticos, por ejemplo en la obra pública, y pasaríamos a un sistema de iniciativa privada", concluyó.

A la misma hora, pero en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, Bullrich hablaba ante los empresarios reunidos en el ámbito del tradicional coloquio de IDEA convocado con el lema "Argentinos: Volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena".

Además, se dio a conocer un nuevo spot de LLA protagonizado por Milei y Píparo dirigido a los bonaerenses con un fuerte eje discursivo en materia de educación, seguridad y baja de impuestos.

"Una provincia distinta, segura, con policías preparados en todos los barrios, donde no nos maten por un celular", sostuvo mirando a cámara la candidata a gobernadora bonaerense quien, además, impulsó que "los chicos estén en la escuela educándose para ser futuro" y reafirmó que "esa provincia distinta es imposible con los mismos de siempre" .

Milei, en el spot, augura "una provincia distinta que baja en serio los impuestos y se convierte en una potencia productiva".