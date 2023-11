Milei cerró su campaña en Córdoba: “Que el miedo no le gane a la esperanza”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró este jueves a la noche que el próximo domingo los argentinos elegirán entre las ideas del "populismo peronista" y las de "la libertad", al encabezar un cierre de campaña multitudinario en la ciudad de Córdoba, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Obispo Trejo, en la capital provincial.

"Lo que estamos eligiendo es, si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista, o queremos volver a abrazar las ideas de la libertad de (Juan Bautista) Alberdi", lanzó el aspirante a la Presidencia de la Nación en un marco colmado de militantes libertarios, que la Policía local estimó en 25 mil personas.

En esa línea discursiva, Milei volvió a repetir fragmentos de los dos cierres de campaña anteriores evocando a la historia: "Es importante que tengamos consciencia de que nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años y, muy especialmente, a la más importante de los últimos 100 años".

"De haber entrado en el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy somos el 130 y en decadencia. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y la inflación viajando en 300%. ¿De qué miedo me hablan? ¿De qué salto al vacío, si nos estamos yendo al mismísimo infierno?", enfatizó Milei ante un público enérgico.

Milei les pidió a sus seguidores que el domingo den "vuelta la historia" para iniciar "el camino de la reconstrucción argentina": "No tengan dudas de que se puede. Es la primera vez en la historia que el 54% de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal".

Al respecto, alentó a los cordobeses que lo acompañaron desde temprano en las calles céntricas de la capital: "¡Tengo seguridad de que ustedes, los cordobeses, nos van a acompañar para ir por el 60%!".

"El cambio siempre entraña riesgo. Quiero pedirles que este domingo el miedo no le gane a la esperanza, que sea la esperanza la triunfadora", continuó el economista y diputado nacional, que estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

El libertario instó a su electorado a que no se deje ganar por el miedo y tendió puentes con los indecisos: "No se dejen ganar por el miedo, porque el miedo paraliza, y, si se paraliza, gana la maldita casta política. No dejemos que nos roben la vida. ¡Vamos y demos vuelta las urnas!".

Para finalizar, Milei le tiró flores a Patricia Bullrich, que lo acompañó en el acto y pronunció un breve discurso, y al ex presidente Mauricio Macri: "Es importante el trabajo que hagan los fiscales que responden a Bullrich y Macri, porque son los que van a cuidar los votos, porque los votos están y les vamos a ganar este domingo".

Massa "fullero" y agradecimiento a Córdoba por su perro

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró, al cerrar su campaña en Córdoba, que la provincia le dio "el mejor regalo de la vida", en referencia a su perro Conan.

"El panqueque, el fullero, el mentiroso (de Sergio Massa) dijo que yo siento desprecio por los cordobeses. Y el mejor regalo de la vida me lo dio Córdoba. ¡Avísenle a Córdoba que Conan es cordobés!”, enfatizó sobre su can.

En la convocatoria previa al acto, se llamó a los simpatizantes a que llevaran la bandera argentina.

A su llegada al aeropuerto local, donde lo esperaban cientos de militantes, Milei había dicho a Cadena 3: "Córdoba nos va a dar la victoria".

Bullrich, la oradora sorpresa

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo este jueves a la noche en el acto de cierre del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y llamó a sus votantes a acompañar al libertario en el balotaje.

En un breve mensaje desde el escenario, al que Milei la invitó a subir, Bullrich les habló a los "seis millones de ciudadanos" que la acompañaron a que "con el corazón, el alma y el cerebro, piensen un minuto en seguir viviendo en esta Argentina de las mafias, de los pobres, donde los funcionarios tienen todo y el pueblo no tienen nada".

"Quiero agradecer a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarles a los 6.400.000 ciudadanos que, junto a ustedes, votaron por el cambio en Argentina", dijo la ex candidata de Juntos por el Cambio.

"Por eso, les quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio, que esa continuidad se tiene que terminar el 19, el domingo. Tenemos que apoyar el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado. Que no van a estar más debajo de los Massa que los aplasten", resaltó.

Y expresó: "He decidido, junto a muchos, muchos y muchos ciudadanos, decirle a Javier: ‘Te tocó el turno. Fuiste el que ganaste la opción de cambio y, con patriotismo, te acompañamos para que seas el próximo presidente’".

Bullrich, que está trabajando activamente en la fiscalización de Milei de cara al domingo, habló antes que el libertario y dejó la foto política de la jornada de cierre en Córdoba.

Además de Bullrich y Villarruel, estuvieron presentes en el escenario su hermana, Karina Milei; el legislador porteño y ex candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra; el diputado electo riojano, Martín Menem; la ex candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo; y la diputada nacional electa, Diana Mondino, entre otros dirigentes.

El próximo domingo, Milei se cruzará en el mano a mano final contra Sergio Massa. El economista viene de cosechar 30 puntos en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre. Los últimos sondeos de opinión pública marcan un escenario de paridad entre ambos.

Más temprano, la diputada electa por LLA, Diana Mondino, había afirmado: "Creo que va a ser un acto masivo y muestra la esperanza de la gente en que podamos terminar con esta decadencia".

Cortes y desvíos

La Municipalidad de Córdoba informó que, por el acto, se estableció, desde las 10 a las 22, un corte total de tránsito en Hipólito Yrigoyen, entre Bulevar San Juan y Obispo Oro.

En el sector, quedarán pasantes el Bv. San Juan, la Av. Vélez Sársfield, las calles Buenos Aires y Obispo Oro.

Quienes transiten por esta zona deberán seguir las siguientes indicaciones:

• Los que circulen por San Lorenzo deberán desviar su recorrido a la derecha en la calle Buenos Aires.

• Quienes transiten por Independencia girarán en la calle Rondeau.

• Por Obispo Trejo se deberá doblar a la izquierda a la altura de San Luis.

• En Montevideo habrá un desvío al alcanzar Av. Vélez Sarsfield.

Desvíos de transporte urbano

• Líneas 13, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 34, 41, 43, 45, 52, 53, 66, 67, 71, 73, 81 y 83: Vélez Sarsfield, Pueyrredón, Estrada, Plaza España, su ruta.

