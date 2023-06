Llaryora: "Hay que establecer planes de loteos con crédito del Banco de Córdoba"

El intendente de Córdoba y candidato a gobernador, Martín Llaryora, visitó los estudios de Cadena 3 este martes, donde hizo un repaso de su gestión al frente de la capital, brindó sus propuestas y respondió las críticas de su contrincante, Luis Juez.

El candidato propuso el lanzamiento de loteos con créditos del Banco de Córdoba para fomentar la construcción de viviendas, planteó la continuidad del Programa Primer Paso (PPP) y lanzar un programa de las mismas características para personas mayores de 45 años.

"En viviendas, hay que llevar planes de loteo. Hay que seguir con la política de viviendas sociales. Hay que establecer un plan de loteo con créditos del Banco de Córdoba para construir la casa propia. Tengo pensado hacer algo similar a lo realizado en San Francisco. Cuando dimos los lotes, a los tres cuatro o años todos estaban construyendo. Los créditos del Banco acompañan el plan de loteo trabajando en conjunto, en medio de una situación económica delicada", planteó.

Sobre el PPP, explicó: "El programa continuará conmigo y lanzaré un programa para mayores de 45 años, mediante una capacitación en las empresas, sin costo para estas. Daré el mismo cupo para hombres y mujeres, incluyendo a personas con discapacidad. Las personas de más de 45 años no pueden quedar descartadas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Vamos a continuar con lo que está bien y seguiremos haciendo obras, como la Circunvalación de Río Cuarto y la remediación del lago San Roque. Voy a hacer 1.000 kilómetros rurales y quiero llevar conectividad a toda Córdoba. Nadie en los medios me pregunta por las obras, quiero seguir haciendo obras", amplió.

Consultado por los cortes de calles y rutas, Llaryora se manifestó de acuerdo con la ley que regula las manifestaciones. "En una sentencia, un juez dejó claro que solo puede cortarse media calzada. Eso lo voy a acompañar y garantizar para que se respete el derecho a circular. Voy a impedir la toma de los puentes para que la ciudad funcione. Hay que definir dónde se puede cortar y dónde no", respondió.

Entre otras de las medidas propuestas se incluyen la creación de la Policía Municipal y la ampliación de la fuerza con el uso de pistolas no letales Taser. "Vamos a llevar medidas de transformación educativa, salud pública y privada", agregó Llaryora en diálogo con Cadena 3.

También se refirió a las críticas que se le realiza por los gastos. "Si llego a la gobernación, veremos en qué circunstancias está el país. He sido un administrador eficiente. Si estamos en una crisis social, voy a tener que ampliar el gasto en salud, por ejemplo. Quien quiere recortar el gasto, no administró nunca".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, sostuvo que "el signo de nuestras generaciones debe ser la unión" y que "la grieta lleva al fracaso". Sobre este punto, hizo referencia al pase de candidatos de Juntos por el Cambio a Hacemos Unidos por Córdoba.

"Nosotros estamos construyendo un nuevo partido, el cordobés. Con diversas líneas de pensamiento, del PRO (Javier Pretto), del radicalismo (Myrian Prunotto) o quienes fueron funcionarios que militaban por el Gobierno nacional (Martín Gill)", añadió.

Al ser consultado por el 82% móvil para los jubilados, Llaryora respondió: "No me meto en la propuesta del 82% móvil porque es contraproducente. Cuando mejoremos, lo vamos a ir devolviendo. Vamos a defender la caja de jubilaciones. A medida que mejoremos los ingresos, vamos a mejorar las propuestas. Es lo que se puede. El Gobierno nacional no nos manda el dinero que nos debe. Nadie quiere perjudicar a los jubilados".

Sobre este punto, lanzó cuestionamientos a Luis Juez: "Él hace una auditoria para tomar la caja de jubilaciones y dárselas a los gremios. Si eso pasa, los gremios no van a tener la plata para pagar a los jubilados. La caja de jubilaciones tiene que seguir estando en manos de la Provincia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al referirse a las comparaciones que realizaron otros candidatos entre Córdoba y Formosa, Llaryora negó que Córdoba sea un feudo. "Juez no entiende nada, Córdoba no es un feudo. No podés comparar Formosa con Córdoba porque allí hubo un solo gobernador. Defiendo la democracia y tengo comportamientos democráticos. Las tareas que hicimos las hicimos bien".

Y agregó: "Decir que yo tengo que ver con lo que pasa hace 24 años es una mentira total. Luis Juez gobernó cuatro años y reventó el municipio. No sabe nada, lo mandaron de embajador a Ecuador y todavía tenemos que pedir perdón. Ninguna función pudo cumplir. Juez nos va a tirar 40 años para atrás".

También lo criticó por "haberle entregado" la Municipalidad de Córdoba al gremio del Suoem en su gestión, entre 2003 y 2007. "Juez llegó y le entregó la Municipalidad al Suoem. Así nos fue. Yo llegué, tuve 11 meses de conflicto y los superé. Dejé un superávit en la Municipalidad, hicimos hospitales, mejoramos escuelas, parques. Los vecinos saben que Córdoba está mejor", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y continuó con sus cuestionamientos al candidato de Juntos por el Cambio: "Juez cambió 450 veces de camiseta, era el kirchnerista más grande de Argentina. No sabés a quién responde hoy. No se puede comparar mi administración con la de Juez. Él tiene que insultar y pelear porque no puede hablar de lo que hizo".

Sobre el final de la entrevista en Cadena 3, dijo que le parecía "una barbaridad reducir la cantidad de agencias", como proponía su contrincante.

"Cuando se arma una agencia, se trata de ser rápido y eficiente. Muchos discuten y no saben de la esencia de las agencias. Hay que tener agilidad para responder rápido a los problemas que tenemos. Es un instrumento que usa el Estado, que usan las grandes potencias, para vincular lo público y privado. Y el control mayor lo tiene la oposición", precisó.

"No traigamos de nuevo a quienes ya han fracasado", dijo en referencia a Juez. En cada voto, está la responsabilidad para saber si la provincia va para adelantar o volver con las recetas que ya fracasaron", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".