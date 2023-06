Llaryora y otra cara de la política: "En pandemia, dormía en el municipio"

En un nuevo segmento multimedia de Cadena 3, que se estrenó el jueves llamado "Candidatos en Cartelera", el candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, brindó una entrevista íntima a nueve días de las elecciones provinciales.

"Me gusta estar en contacto con la gente. Por las obras que hacemos, tenés que ponerle toda la pasión", contó el candidato en diálogo con Mariana Asán.

Recordó que hace mucho tiempo no va al cine y no pudo recordar cuál fue la última película que vio. "Fui con los chicos, pero no recuerdo qué vimos".

También rememoró una anécdota de la primera vez que vino a un cine en Córdoba. "Cuando inauguraron estos cines grandes y modernos, vine con toda la emoción. Era otra cosa. Cuando me senté, pensé que me había tocado la butaca rota, pero era que en realidad se podía inclinar. Esto no se podía hacer en los cines del interior".

Sobre la actualidad del país, dijo: "Estoy preocupado por la economía nacional. Estamos en un momento muy malo por la grieta y la crisis, pero somos un pueblo maravilloso. Hay que tener objetivos claros, en el medio de la tormenta".

Consultado por su cassette, Llaryora recordó que escuchaba mucho a Horacio Guaraní. "Era muy folclorista mi papa y a mí también me gusta".

Por otra parte, explicó por qué le dio tanta importancia en su gestión a los espacios públicos. "Pintar los cordones tiene que ver con el ordenamiento del tránsito. Mi trabajo es como ser el portero de un edificio, no todo el mundo tiene patio y los parques son eso. Es un instrumento de igualación, tiene que ser bonito porque no todos tienen para disfrutar un espacio con su familia".

Y recordó: "En pandemia, comencé a quedarme a dormir en el municipio. Pasé muchas noches, a veces no te conviene ni volver".

Entrevista de Mariana Asán.