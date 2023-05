Juntos por el Cambio cuestionó el mensaje del Presidente por cadena nacional

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó el discurso en cadena nacional que brindó el presidente Alberto Fernández y aseguró que los argentinos son "rehenes de su incapacidad de gobernar".

"Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes", sostuvo el precandidato presidencial del PRO.

Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 10, 2023

A través de su cuenta de Twitter, el referente opositor agregó: "Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar".

De esta manera, Rodríguez Larreta se refirió al discurso que brindó el Presidente en cadena nacional, en el que criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán y también arremetió contra Juntos por el Cambio.

Por su parte, la precandidata a presidente Patricia Bullrich sostuvo: “Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces”.

Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. https://t.co/b3i6ghFEzL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 10, 2023

En tanto, el diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, señaló: “Señor Presidente, no es esta la primera vez que se entromete en facultades de la Justicia y por ello hay pedidos de juicio político en su contra en el Congreso que usted ordena que no se traten. Quien viola la Constitución es usted cuando no acata fallos de la Corte Suprema”.

Y aclaró: “Otra cosa más señor Presidente: deje de repetir las mentiras kirchneristas. Los jueces Rosatti y Rosenkrantz tuvieron el aval de 60 y 58 senadores respectivamente, el grueso de ellos eran del Partido Justicialista que usted preside. Estos son los hechos”.

Otra cosa más señor Presidente: deje de repetir las mentiras kirchneristas. Los jueces Rosatti y Rosenkrantz tuvieron el aval de 60 y 58 senadores respectivamente, el grueso de ellos eran del Partido Justicialista que usted preside. Estos son los hechos. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 10, 2023

El legislador Ricardo López Murphy expresó: “Es sumamente lógico que el gobierno integrado por una condenada a prisión, ataque jueces. La República está por encima de los caprichos del kirchnerismo. Se lo vamos a demostrar en las urnas, Alberto Fernández”.

Es sumamente lógico que el gobierno integrado por una condenada a prisión, ataque jueces.



La República está por encima de los caprichos del kirchnerismo. Se lo vamos a demostrar en las urnas, @alferdez. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) May 10, 2023

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuestionó: "¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema".

El dólar en $470, la inflación interanual en 104,3%, la pobreza en 39%…



¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 10, 2023

