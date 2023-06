El Tribunal Electoral cerró el conteo provisorio y Llaryora sería el ganador

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, se mantiene este lunes al frente en las elecciones provinciales para gobernador con un el 42,76% de los votos, mientras que Luis Juez, de Juntos por el Cambio (JxC), lo seguía en segundo lugar con el 39,76%, con un total de 94,90% de las mesas.

El tercer lugar lo ocupaba el vecinalista Aurelio García Elorrio, con el 3,01% de los sufragios. En tanto, Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, se ubicaba en el cuarto lugar, con el 2,49%.

La dirigente del Frente de Izquierda, Liliana Olivero, se encontraba en el quinto lugar, con el 2,37% y el kirchnerista Federico Alesandri era relegado a un sexto puesto, con el 2,16%.

La participación fue del 68%. Los principales candidatos y autoridades provinciales incitaron a los electores cordobeses a que se acercaran a votar desde temprano.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, adjudicó al triunfo a Llaryora y reclamó que acelere la difusión de la totalidad de las mesas.

"Hemos ganado esta elección definitivamente. El resultado es claro. Le pedimos a la Junta Electoral que agilice la carga de datos", afirmó Siciliano.

"Martín Llaryora es el nuevo gobernador de la provincia. Las mesas testigo y los datos cargados así lo indican", aseguró.

"No es menor, teniendo en cuenta la hora que es, tener todos los datos cargados. Es muy importante que la Justicia agilice este trámite. La tendencia es irreversible", remarcó.

Sobre la posibilidad de tener una Legislatura adversa, el dirigente peronista expresó: "Hay que esperar a los resultados finales. Faltan departamentos donde nos ha ido muy bien. Por eso, para aclarar estas cosas, es importante que la Justicia Electoral agilice la carga de datos".

Por su parte, el candidato a vicegobernador de JxC, el radical Marcos Carasso, tuvo un reclamo coincidente sobre la difusión de datos.

“Faltan todavía, a la medianoche, 1.700 mesas de cargar. Éstos son 18 puntos, con una diferencia de dos puntos. Muchas de ellas son del interior, donde hemos tenido buenos resultados, y de capital, donde ha sido dispar la carga", manifestó Carasso.

"Hubo cambio de reglas, un sistema que no ha funcionado, y los ciudadanos nos queremos ir a dormir sabiendo qué votaron los cordobeses. No nos movemos de acá hasta que no se termine de contar la última mesa. Que busquen los medios para que se agilice el proceso", enfatizó el presidente de la UCR mediterránea.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La jueza electoral Marta Vidal resaltó que la "participación fue baja", en lo que se configuraba como la votación con menos concurrencia en la historia de la provincia.

En este nuevo contexto, la militancia comenzó a copar el búnker de Llaryora, ubicado en el Centro de Congresos Quórum, en las afueras de la ciudad capital.

Luego de conocerse que el delfín de Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, pasó al frente, comenzó a sonar el clásico cuarteto cordobés.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/