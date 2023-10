Bullrich anunció que Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si es presidenta

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció este sábado que Horacio Rodríguez Larreta será su futuro jefe de Gabinete, en caso de imponerse en las elecciones del próximo domingo.

En las últimas horas había trascendido que Bullrich iba a realizar un "mega anuncio" en una presentación prevista para este sábado en el Jardín Botánico, y luego se supo que una de las novedades a informar era la designación de Rodríguez Larreta, aún en funciones como jefe de Gobierno porteño.

Precisamente, Rodríguez Larreta dejará su puesto el próximo 10 de diciembre, pero se sumaría al Gobierno nacional, si Bullrich gana las elecciones generales del 22 de octubre o bien se impone en una segunda vuelta, el 19 de noviembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Estoy totalmente decidida a llevar adelante este cambio porque me han concedido la posibilidad de ser candidata de Juntos por el Cambio, para conducir la estrategia de cambio profundo en Argentina y para que sea rápido, eficiente y con capacidad de gestión he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como Jefe de Gabinete", anunció Bullrich.

Y agregó: "A partir de la capacidad de gestión que mostró en la Ciudad de Buenos Aires, lo estamos sumando a un gobierno, a un equipo que le va a dar al gobierno la capacidad de que este cambio la gente lo pueda ver en la realidad".

El mandatario porteño había competido contra Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio el 13 de agosto último, pero se quedó sin chances de aspirar a la Presidencia ya que ganó la contienda la exministra de Seguridad.

Rodríguez Larreta fue jefe de Gabinete del Gobierno porteño durante los dos períodos de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, en 2007- 2011 y 2011-2015.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/