Alesandri propone gobernar Córdoba con "una gestión que esté cerca de la gente"

El candidato a gobernador del espacio kirchnerista "Creo en Córdoba de Todos", Federico Alesandri, planteó este lunes como una de sus propuestas "una gestión que esté cerca de la gente", y reprobó el gasto en "pauta publicitaria" del oficialismo local, advirtiendo que "la política tiene que demostrar austeridad".

Alesandri se presentó junto a su compañera de fórmula, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Gabriela Estévez, en un acto en Studio Theatre de la capital provincial.

Alesandri dijo a Télam que planteó "puntos de la situación que vive Córdoba y como poder mejorarlos inmediatamente" y que "los inconvenientes de Córdoba en la salud, la educación y seguridad con un gesto de austeridad en la política se pueden mejorar sustancialmente".

El intendente de Embalse, en el sur provincial, puntualizó que se puede hacer "un sistema más virtuoso en materia educativa, hay que fortalecer a través de la educación las economías regionales y fortalecer las posibilidades en el lugar, y no que las personas, por ejemplo del norte de Córdoba, tengan que migrar a otras urbes para conseguir trabajo".

Sobre seguridad y la policía, la propuesta es "dotar de tecnología, de mayor capacitación y profesionalización a una fuerza que hoy no está poniendo ni las manos ante la ola delictiva que tenemos y donde no se puede caminar tranquilo en las grandes ciudades, a la vez que cualquier comunidad pequeña tiene una inseguridad manifiesta".

Y planteó como una salida inmediata "mejorar el salario del personal de salud y la infraestructura". Alesandri advirtió además que en "Córdoba están faltando más de 300.000 viviendas y hay que tener un plan de viviendas; más de la mitad de la población no está conectada al sistema de cloacas y casi el 50% no tiene acceso a la red de gas natural a pesar de que hubo una inversión muy fuerte en gasoductos troncales, pero las familias no acceden".

Somos compañeros y compañeras comprometidas con la realidad de nuestros municipios y pueblos, somos quienes tenemos la voluntad y las convicciones de transformar las injusticias que nos duelen. En definitiva, somos quienes creemos en Córdoba. pic.twitter.com/bFVbrCy4Ho — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) May 22, 2023

"Hay un Estado provincial muy preocupado en la pauta publicitaria, que trata de tapar con pauta los problemas con los que los cordobeses nos levantamos todos los días. De alguna manera vulneró el sistema institucional de la provincia, ofreciendo cargos a dirigentes de otros partidos políticos, a los fines de socavar a la oposición electoral que tienen en Córdoba", dijo.

Admitió que "es muy difícil contra los aparatos y como plantean con recursos públicos esta campaña electoral. En los meses previos a la elección se triplicó el gasto público a nivel provincial".

"Mientras les mezquinaron a los maestros, a los médicos, no tenemos policías y como hay una elección aparecen recursos infinitos para tratar de demostrar que hay gestión y para gastarlos en obras públicas", siguió.

Alesandri dijo que "caminamos tranquilos la provincia porque sabemos que si gobierna Hacemos por Córdoba o Juntos por el Cambio a Córdoba le va a ir de la misma manera".

"Son lo mismo; hay un asociativismo entre (Juan) Schiaretti, (Mauricio) Macri y Juntos por el Cambio al cual (el candidato a gobernador oficialista Martín) Llaryora no puede escapar a los fines de una sociedad política, y esto ocurre desde hace un montón de tiempo, y los justicialistas de Córdoba no podemos permitir que libremente esto ocurra, nosotros ponemos un límite", completó.

Resaltó el acompañamiento del kirchnerismo nacional y destacó: "La foto con Cristina a los poquitos días de la presentación de fórmula. Hay apoyo de muchos dirigentes y funcionarios del Gobierno nacional".

Por su parte, Estévez dijo que "Creo en Córdoba es la alternativa popular y progresista a las propuestas electorales de la derecha representadas por Hacemos Unidos y Juntos por el Cambio".

"Córdoba da para más. Es inadmisible que nuestra provincia tenga índices de pobreza y desempleo más altos que el promedio nacional con toda la riqueza que genera", planteó.