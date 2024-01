La bicicleta "más grande del mundo" está en Venado Tuerto

En la localidad santafesina de Venado Tuerto, en la calle Paz, entre Colón y Brown, en un espacio de la Rural Ciervo se encuetnra la bicicleta más grande del mundo.

Oscar, su fabricante contó a Cadena 3 que la presentó a 2007 en sociedad y fue todo un suceso al que llegó gente de todos lados.

El rodado mide 5,50 metros de alto, 9,50 de largo y pesa 100 kilos. Los rayos tienen 1,27 metros. Fue fabricada de manera artesanal por Oscar, quien logró andar arriba de ella 30 metros y con eso ingresar al Libro Guinness.

"En la parte chica del medio está el centro pedalero y el espacio de conducción de la bicicleta. Fue difícil andar, es un flan se mueve mucho, pero en los intentos pude andar 30 metros", contó.

Para poder manejar arriba de ella, Oscar y cuatro amigos marcaban una línea blanca en la calle con una especie de madera y punta. "Arrancaba en bicicleta y si se me inclinaba para un lado me la sostenían y volvíamos a la raya y así hasta unas 7 veces. En uno de esos intentos anduve 30 metros pero no volveré a intentar porque fue muy difícil", confesó.

El próximo invento de Oscar será un triciclo gigante de 14 metros de altura, para el cual ya tiene las ruedas.

Informe de Orlando Morales.