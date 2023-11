Disfrutá de "Conciertos para soñar" en los Teatros Real y Libertador San Martín

La Agencia Córdoba Cultura informa que los días viernes 24 noviembre a las 14:30 en el Teatro Real (San Jerónimo 66) y el sábado 25 a las 12 en el Teatro del Libertador San Martín (Av. Vélez Sarsfield 365), se realizará "Conciertos para soñar".

Se trata de una propuesta musical para niñas y niños, que escucharán música a la que habitualmente no tienen acceso, como el Primer Movimiento de la Sinfonía número 25 de Mozart o el Segundo Movimiento de la Sinfonía número 8 de Beethoven.

Los conciertos estarán a cargo de las distintas escuelas de formación artística que dependen de la Agencia Córdoba Cultura como la Orquesta Académica, el Seminario de Canto, el Seminario Jolie Libois y Seminario de Danza.

Si bien el repertorio responde a música de concierto o de carácter académico, la selección se hizo con la intención de que sean espectáculos breves y atractivos, variados en sus tímbricas, en su conformación orquestal y sobre todo que sean agradables y fáciles de escuchar por los más pequeños.

Durante la presentación se irán generando irrupciones y aportes de color, juego y arte que ayuden a una audición agradable, alegre y entretenida.

La conducción estará a cargo de un personaje muy simpático: el profesor Lampeduzo, interpretado por Jorge Gorostiza. La intención es generar el hábito de escuchar música de todos los tiempos en niñas y niños, intentando desarrollar este gusto o disposición por la música de alto valor instrumental.

El programa completo

Mozart: Sinfonía número 25 (Primer movimiento).

Mozart: Pequeña Serenata Nocturna (fragmento del primer movimiento).

Gioachino Rossini: Obertura de "Il Signor Bruschino".

Grieg: Peer Gynt Suite. Movimiento IV: "En la cueva del rey de la montaña".

Delibes: Czardas del ballet Coppelia.

Richard Rogers: The sound of music. "La novicia rebelde" (Canción do re mi).

Offenbach: Can can. Cimarosa Doménico – Concierto para 2 flautas y orquesta – Primer movimiento (allegro).

