Diana Mondino: "Argentina creció mientras estaba en el camino liberal"

La economista y candidata a diputada nacional de Javier Milei, Diana Mondino, manifestó su apoyo a las dos principales propuestas económicas del candidato presidencial de La Libertad Avanza: dolarizar la economía y cerrar el Banco Central.

“Creo que todos vemos que hay serios problemas, depende de cada uno si le preocupa más la inseguridad, o la inflación”, dijo abriendo su diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, Mondino reivindicó el sistema de economía liberal, argumentando que Argentina creció mientras estaba en ese camino.

“Cuando termina la segunda guerra mundial, durante el segundo gobierno de Perón (pero no porque haya sido Perón) es donde argentina se equivoca y cree que debe optar por una economía cerrada”, explicó.

“Pero si 40 países del mundo lo hacen, y la Argentina misma creció mientras seguía por un camino liberal, ¿por qué no volver a hacerlo? ¿Por qué tenemos que seguir aferrados, intransigentes, a una economía cerrada?”, cuestionó.

Según la experta, Argentina se encuentra estancada en este tipo de modelo. “Llevamos más de 70 años en una economía en la que ni importamos ni exportamos todo lo que podríamos. ¿Por qué tenemos que vivir en un país en el que no se puede ahorrar e invertir?”, reflexionó, al tiempo que remarcó que “una economía cerrada impide el avance”.

Consultada respecto a cómo se llevaría adelante el proceso de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, la economista explicó: “Nadie quiere inflación. Nosotros queremos combatir la inflación, para lo cual hay que reducir el gasto y queremos eliminar los problemas que va generando la inflación”, expresó.

“La dolarización es un elemento muy útil para que cuando logras una economía ordenada no se vuelva a desordenar. En la práctica, es un proceso en el cual se transforman los pesos en dólares. ¿Cuánto va a valer el dólar? Lo que diga el mercado, no lo que diga un político, Milei tampoco”, aseveró.

Por su parte, cuestionó al Banco Central: “Exige a los importadores que entreguen los dólares, pero no se los da a los exportadores”, dijo.

“El Banco Central debe muchísimo dinero, esa deuda crece todos los días, y tiene una característica que es que, por definición no vende nada. La única forma que tiene de pagar esa deuda es imprimir más billetitos. Pero si se imprimen más billetitos, ¿qué pasa con la inflación? Si no hay más producción, pero hay más billetes, la gente paga más por lo que consigue comprar”, explicó.

Para finalizar, en su papel de candidata, Mondino reconoció que “el camino del cambio no va a ser fácil ni rápido”. Pero aseveró: “podemos hacerlo”.

Principales frases

-La dolarización ayuda a ordenar la economía porque no podés imprimir papelitos de colores.

-Una misma cosa no puede costar el doble o la mitad. Con el dólar pasa lo mismo: no podemos tener 15 tipos de cambio distintos.

-Las nuevas medidas de Massa son una devaluación. Se trata de un anuncio político, pero el Peronismo no devalúa.

-El gobierno es el principal deudor de la economía y emite un tipo de bonos que están ajustados por el tipo de cambio.

-Se han pegado un tiro en el pie, porque ¿quién va a comprar un nuevo bono del gobierno indexado en dólares si acaban de demostrar que lo pueden manipular?

-El cepo es malo porque genera recesión. No se puede lograr reservas sin salir del cepo y del cepo no se sale gradualmente.

-Se tiene que terminar la escribanía en la cual el Poder Ejecutivo humilla al Congreso y en donde todas las leyes son aprobadas en 10 minutos, por unanimidad y a libro cerrado.

-El ausentismo electoral no solo es preocupante, también es triste. Que a la gente no le importe quien es su intendente es lamentable. ¿No hay confianza en el poder político? ¿Realmente la gente puede creer que es irrelevante quién conduce el lugar donde vive?

-La única forma de aumentar salarios es aumentar la productividad. Hoy, los que si trabajan tienen que mantener a sus familias e, indirectamente, mantienen a las familias de los que no trabajan (sea por la razón que sea).

-Si Sergio Massa ve que no llega a ser presidente, habrá una fiesta que pagará el próximo gobierno.

-Argentina no ha cumplido ninguna de las metas que le ha puesto el FMI. No sólo no le está pagando, sino que le está pidiendo dinero adicional. Enojarse con el que te presta, que encima te presta barato, no es razonable.

-Tenemos que tener mucho cuidado con las licencias que se le dan a las empresas públicas. Si son una empresa, ¿por qué tienen que perder plata?

-Necesitamos gente que quiera trabajar con los recursos que hay en Argentina.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Alejandro Bustos.