Terminó el escrutinio definitivo en Córdoba y se amplió la ventaja de Passerini

Concluyó este viernes el escrutinio definitivo de las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba, y fueron confirmados los resultados del pasado domingo que consagraron a Daniel Passerini como próximo intendente.

Alejandro Moyano, presidente del Tribunal Electoral Municipal, dijo a Cadena 3: “Primero resultó la agrupación Hacemos Unidos por Córdoba con 314.836 votos, lo que hace un 48,6%; segundo, Juntos por el Cambio con 263.504 votos, un 40,7%; y tercero, el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad con 18.744 votos, un 2,9%".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Esos tres partidos tendrán representación en el Concejo Deliberante” a partir del próximo 10 de diciembre.

En cuanto a la participación, que no llegó al 60%, Moyano indicó: “Ha sido la participación más baja desde el retorno a la democracia, creo que lamentablemente hay una tendencia en el país a no votar, mucha gente no ha querido hacer uso de su derecho”.

Respecto a la polémica por la solicitada del Tribunal Electoral Municipal que aclaraba que si bien el voto es obligatorio esta vez no habría multa, Moyano señaló: “Quien quiere votar lo hace y no se anda fijando si hay multa o no, acepto a título personal que habrá sido un error a la luz de las opiniones pero no creo que haya incidido en el votante”.

Informe de Gonzalo Carrasquera.