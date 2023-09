Patricia Bullrich lanzó "La Patoneta" y recorrerá todo el país hasta octubre

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, inició una mega gira por el interior del país con el objetivo de dialogar con todos los sectores a los que convoca a asistir "con una bandera argentina".

"Vamos a terminar con el kirchnerismo", pregona la titular del PRO en uso de licencia que utilizará un casa rodante, bautizada como "La Patoneta", para trasladarse a varios puntos de la Argentina.

La gira la inició en Morón con su visita al Aeropuerto de El Palomar en compañía del diputado Diego Santilli y terminará el 19 de octubre, a días de las elecciones generales del 22, con un cierre programado en Lanús, tierra de su aspirante a gobernador, Néstor Grindetti.

"Queremos convertir ese Aeropuerto en un lugar donde vuelvan, no con abrazos de llanto porque se van sino con abrazos de alegría porque vuelven", remarcó desde El Palomar, además vociferó: "De ahí, nos vamos a ir a Cañuelas, donde hemos tenido una cantidad de acontecimientos de empresas que hoy no funcionan por las mafias sindicales que las cerraron, que no les importan si tienen trabajadores o no, para decirles que con nosotros se termina la extorsión y el apriete".

Durante la jornada de también se mostrará en la Plaza Mitre de la ciudad de Bolívar, ubicada en el centro norte de la provincia, y cerrará la actividad con su presencia en el Predio de la Sociedad Rural, en Olavarría, Municipio gobernador por Juntos por el Cambio, en el que se desarrolló el primer vacunatorio de la Argentina, pero que no recibió vacunas.

"Como lo gobierna Juntos por el Cambio las vacunas no llegaron al vacunatorio, las pusieron en un freezer de un sindicato y se pudrieron. Ahí estamos mostrando una línea clara de cómo se ha ido arruinando nuestro país a partir de la discrecionalidad de los privilegios que vamos a erradicar por completo", expresó Bullrich, y completó: "Nuestro objetivo es terminar con el kirchnerismo de verdad".

Para el fin de semana, la exministra de Seguridad planea trasladarse a Bahía Blanca, donde la podrán encontrar en el Palacio de la Mujer, y el domingo se mostrará en la peatonal Perón de Resistencia, Chaco, y en el Club San Martín, de Corrientes.

La candidata presidencial opositora hizo público el detalle de su recorrida por el país a través de sus redes sociales: "A partir de este viernes, y durante varias semanas, seguiré recorriendo una vez más la Argentina. Quiero invitarte a ser parte de algo único y sumamente importante. Quiero escucharte. Esta es la oportunidad para que hablemos de los valores que defendemos y cómo estamos dispuestos a luchar para que el orden llegue a cada rincón del país".

Bullrich planea además visitar las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Juan y Tucumán. También protagonizará actos, recorridas y charlas con vecinos en el Conurbano Bonaerense y distintas localidades del interior de la provincia.