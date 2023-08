"¡Oh, casualidad!: lo movieron $40 en cinco días", ironizó Massa sobre el dólar

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a adjudicar a maniobras especulativas la electrizante suba del dólar blue en las últimas semanas.

"¡Oh, casualidad!: lo movieron 40 pesos en cinco días", sostuvo el funcionario mientras el microcentro porteño es un hervidero de especulaciones sobre la política cambiaria.

Mientras el dólar blue sigue operando en alza, apuntó contra los especuladores y buscó alejar los fantasmas sobre la posibilidad de que se produzca una corrida cambiaria después de las PASO.

"Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante que nos está viendo o de la jubilada que está en su casa, llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el estado no tiene capacidad de intervención, que es el del blue", dijo en una entrevista con el Diario La Capital de Mar del Plata.

El funcionario afirmó que este miércoles la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) "revisaron el funcionamiento de las operaciones, solo eso hicieron, y se planchó el mercado", aunque la divisa informal tocó los $600.

"Es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad", se quejó.

Sobre la posibilidad de una corrida cambiaria después de las PASO, como sucedió en 2019, señaló: "No, porque en ese momento tenían firmada la cláusula de no intervención. Uno de los puntos que hice poner expresamente en el acuerdo con el FMI es que le reconocían la facultad de intervención al Banco Central argentino".

"Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación y dije ´la cláusula de no intervención no corre más´. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me genere inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía", explicó.

No obstante, los dólares financieros ya rondan también los 600 pesos y durante la gestión de Massa la divisa norteamericana subió 85% y hubo alimentos que se dispararon un 300%.

Para Massa, el Gobierno arrancó la gestión "sin poner en dimensión real el cepo que representa el acuerdo" con el organismo internacional.

"El error capital más grande es que la deuda de (Mauricio) Macri con el Fondo no se la supimos contar a la gente", reconoció, tras casi cuatro años de gobierno de Alberto Fernández.

En otro tramo del reportaje, el referente del Frente Renovador admitió que es "un desafío enorme" ser candidato y ministro de Economía al mismo tiempo, pero "también la responsabilidad de contarle a los argentinos cómo salir de la crisis y cómo crecer".

"Argentina tiene un cepo enorme, que es el cepo que dejó Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que destruyó la autonomía de decisión y que se vio agravado por una sequía que este año nos quitó casi el 25% de nuestras exportaciones", argumentó.

Recordó que la Argentina "tenía proyectada 110 mil millones de dólares de exportaciones, vamos a tener 89 mil millones porque la sequía nos quitó 21 mil millones de dólares en 60 días. Eso, agravado por los vencimientos que dejó para este año el acuerdo con el Fondo, se tornaban una situación ya no de estabilización, como cuando nos planteábamos en agosto cuando asumí el Ministerio, sino de emergencia".