Milei lanzó su campaña y tendrá precandidatos a diputados en 23 distritos

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei confirmó este sábado su precandidatura presidencial y afirmó que viene "a cambiar las cosas en serio", porque quiere "terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y sus amigos".

"Nosotros venimos a romper ese status quo. Venimos a terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y sus amigos. Venimos a defender las ideas de la libertad que son las únicas que pueden traer prosperidad a nuestro país. Venimos a cambiar las cosas en serio", subrayó Milei.

Al lanzar su campaña en Twitter, el precandidato presidencial ironizó: "La pregunta central que tenemos que hacernos es esta: ¿queremos seguir así o queremos hacer algo distinto? Durante meses me han tildado de loco por proponer un camino distinto para nuestro país. Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos".

"Esta elección que tenemos por delante es tal vez la más importante desde el retorno de la democracia. No hay margen para seguir insistiendo con más de lo mismo. Si seguimos por este camino tenemos la certeza de que seremos la villa miseria más grande del mundo. No hay otro destino", aseveró.

Así, la fórmula presidencial de LLA quedó integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel; Carolina Píparo será postulante a gobernadora por la provincia de Buenos Aires y Ramiro Marra irá por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, desde el espacio que encabeza el legislador ultraderechista se confirmó que se presentarán listas de precandidatos a diputados nacionales en 23 distritos del país.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTA ELECCIÓN?



Los argentinos tenemos una oportunidad histórica. Después de décadas de fracasos en las que los mismos de siempre se repartieron el poder, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto. Dar vuelta esta triste página de nuestra historia. — Javier Milei (@JMilei) June 24, 2023

Fuentes partidarias informaron que LLA tendrá una "boleta larga" con precandidatos a diputados en todas las provincias, excepto en Santa Cruz.

El martes pasado se anunció la fórmula para la gobernación bonaerense, el principal distrito electoral del país, y Milei ratificó que el binomio estará integrado por Píparo y el abogado mediático Francisco Oneto.

"Carolina (Píparo) reúne las cualidades que debe tener quien gobierne la provincia de Buenos Aires. Integridad moral y ética, lucha contra el delito y coherencia. Es un honor que nos acompañe", sostuvo el líder libertario a través de un comunicado.

En esta misma línea, Píparo aceptó el ofrecimiento y agradeció a Milei "la confianza para seguir llevando las ideas de la libertad a toda la provincia" para "sacarle el poder a los criminales y devolverlo a la gente".

Desde el espacio confirmaron hasta el momento como diputados nacionales bonaerenses al también economista Alberto "Bertie" Banegas Lynch y en segundo lugar se ubica la periodista Marcela Pagano, sin embargo, aún no se confirmó quién será el tercer integrante de la nómina.

Milei también confirmó que Juan Ignacio Nápoli, exdirector de la Asociación de Bancos Argentinos y asesor del presidente de River Plate, Jorge Brito, encabezará la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Además, en La Matanza, el municipio más populoso del conurbano bonaerense, se presentará como precandidato a intendente el cantante David "El Dipy" Martínez.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires encabezará la lista de diputados nacionales la economista Diana Mondino; en segundo lugar irá Oscar Zago, el tercer puesto lo ocupará Sandra Pettovello y en último lugar estará Julio Goldestein.

Los desacuerdos en la provincia de Buenos Aires y los magros resultados electorales en las provincias que desdoblaron las elecciones de cargos locales (principalmente en Tucumán y La Rioja, donde Milei se involucró en las campañas de Antonio Bussi y Martín Menem) generaron ruidos internos y algunas disputas en el seno de la LLA, que sus principales referentes intentaron minimizar.

En consonancia con estas bajas performances en las provincias, el espacio libertario confirmó en las últimas horas que no acompañará en forma oficial las elecciones que se celebrarán este domingo en Córdoba y Formosa.

En la provincia mediterránea, Milei no reconoce como propios a los candidatos a gobernador Agustin Spaccesi (por Unión Popular Federal) y Rodolfo Eiban (del Partido Demócrata Cordobés), que habían anunciado contar con la bendición del legislador nacional para representarlo en el distrito.

En Formosa, LLA no presenta ningún candidato en los comicios para elegir gobernador, vice, intendentes y otros cargos legislativos locales.

En simultáneo, el partido anunció que sí competirá para la presidencia con boleta a diputados nacionales en dichos distritos en las elecciones PASO y generales del 13 de agosto y 22 de octubre.

Y se especula con una posible candidatura de la empresaria Celeste Ponce al frente de la lista cordobesa de este espacio.

Asimismo, se confirmó a la economista Romina Díaz como primera precandidata a diputada nacional por Santa Fe y a Adrián Ravier al frente de la nómina de aspirantes a la Cámara baja por La Pampa.

En cuanto a su equipo económico, Milei anunció este lunes la incorporación del economista Darío Epstein, quien se sumará a Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ambos ex funcionarios en el gobierno de Carlos Menem.

Además, ratificó la incorporación de Emilio Ocampo, profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Estados Unidos.

Este economista es el elegido por Javier Milei para idear y definir la estrategia dolarizadora para la economía argentina que impulsa el candidato presidencial de La Libertad Avanza.