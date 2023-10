Cristina, ausente del cierre de campaña de UP para "poner en valor" a Massa

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, no será de la partida en el acto de cierre de campaña de Unión por la Patria para "poner en valor" al candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, afirmó el intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco.

En la antesala del acto que se realizará este martes a las 16 en el estadio de Arsenal, en Sarandí, el jefe comunal y referente kirchnerista destacó que Unión por la Patria está "jugando muy fuerte, poniendo todo, no mezquinando nada".

Al ser consultado sobre si en el cierre de campaña estará presente la ex jefa de Estado, Secco respondió: "No, no creo, es una decisión de ella. Ya será el momento en que Cristina tendrá que salir. Mientras tanto, está poniendo en valor a los candidatos".

"Si ella aparece, es otra cosa: empezamos a hablar de ella y no de los candidatos", explicó el intendente, quien de todos modos destacó que "se vuelve a motivar de abajo, viene toda la mística del peronismo y el kirchnerismo para que Sergio también tenga la posibilidad de ser Presidente de los argentinos".

Al hacer una comparación respecto al escenario del cierre de campaña previo a las primarias de agosto, Secco analizó: "Llegamos a las PASO a la bartola, con una lista de unidad que hubo que consolidar. Llegamos despelotados, totalmente. Ahora es otra cosa. Sergio ha demostrado su capacidad de ser el candidato y eso ha caído muy bien en la militancia".

A falta de menos de una semana para las elecciones generales, el jefe comunal de Ensenada se mostró confiado en que en las urnas "gran parte del pueblo se va a contestar si vota a un desquiciado o si vota a alguien que realmente conoce al país y a las lógicas para sacarlo adelante".

Está previsto que en el acto en el estadio de Arsenal los únicos oradores del encuentro sean el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof; y Massa.