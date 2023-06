Con un lento conteo por fallas técnicas, Llaryora mantiene su ventaja sobre Juez

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, se mantenía este lunes a la madrugada al frente en las elecciones provinciales para gobernador con un el 42,71% de los votos, mientras que Luis Juez, de Juntos por el Cambio (JxC), lo seguía en segundo lugar con el 39,76%, con un total de 90,06% de las mesas escrutadas.

El tercer lugar lo ocupaba el vecinalista Aurelio García Elorrio, con el 3% de los sufragios. En tanto, Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, se ubicaba en el cuarto lugar, con el 2,50%.

La dirigente del Frente de Izquierda, Liliana Olivero, se encontraba en el quinto lugar, con el 2,37% y el kirchnerista Federico Alesandri era relegado a un sexto puesto, con el 2,19%.

La participación fue del 68%. Desde muy temprano, los principales candidatos y autoridades provinciales incitaron a los electores cordobeses a que se acerquen a votar.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, adjudicó al triunfo a Llaryora y reclamó que acelere la difusión de la totalidad de las mesas.

"Hemos ganado esta elección definitivamente. El resultado es claro. Le pedimos a la Junta Electoral que agilice la carga de datos", afirmó Siciliano.

"Martín Llaryora es el nuevo gobernador de la provincia. Las mesas testigo y los datos cargados así lo indican", aseguró.

"No es menor, teniendo en cuenta la hora que es, tener todos los datos cargados. Es muy importante que la Justicia agilice este trámite. La tendencia es irreversible", remarcó.

Sobre la posibilidad de tener una Legislatura adversa, el dirigente peronista expresó: "Hay que esperar a los resultados finales. Faltan departamentos donde nos ha ido muy bien. Por eso, para aclarar estas cosas, es importante que la Justicia Electoral agilice la carga de datos".

Por su parte, el candidato a vicegobernador de JxC, el radical Marcos Carasso, tuvo un reclamo coincidente sobre la difusión de datos.

“Faltan todavía, a la medianoche, 1.700 mesas de cargar. Éstos son 18 puntos, con una diferencia de dos puntos. Muchas de ellas son del interior, donde hemos tenido buenos resultados, y de capital, donde ha sido dispar la carga", manifestó Carasso.

"Hubo cambio de reglas, un sistema que no ha funcionado, y los ciudadanos nos queremos ir a dormir sabiendo qué votaron los cordobeses. No nos movemos de acá hasta que no se termine de contar la última mesa. Que busquen los medios para que se agilice el proceso", enfatizó el presidente de la UCR mediterránea.

La jueza electoral Marta Vidal resaltó que la "participación fue baja", en lo que se configuraba como la votación con menos concurrencia en la historia de la provincia.

En este nuevo contexto, la militancia comenzó a copar el búnker de Llaryora, ubicado en el Centro de Congresos Quórum, en las afueras de la ciudad capital.

Luego de conocerse que el delfín de Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, pasó al frente, comenzó a sonar el clásico cuarteto cordobés.

Cuando todavía estaba arriba Juez, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, había dicho a Cadena 3: “Las ciudades que están cargadas son Marcos Juárez, La Falda y Carlos Paz. Eran resultados que esperábamos”.

“Los números de ciudades grandes de capital y de San Justo son muy alentadores. Las mesas testigo nos vienen dando muy bien”, remarcó Siciliano.

“No quiero afirmar que ya ganó Llaryora. Sólo le agradezco a la gente que votó, que nos acompañó, que apoyó a este equipo”, añadió el dirigente peronista.

Por su parte, el diputado nacional de JxC, el radical Mario Negri, pidió “serenidad”. “Hay que esperar a que lleguen las actas. Ha sido una jornada democrática. No cometería el error de salir a los gritos a los dos minutos. Lo digo de buena fe. No podés cerrar los comicios y gritar que sos ganador”, afirmó Negri a Cadena 3.

En tanto, la candidata a legisladora por Creo en Córdoba (kirchnerismo), Olga Riutort, dijo a Cadena 3: “El poder entrar a la Unicameral le va a servir al peronismo para tener un debate que hace mucho se abandonó. La discusión de ideas de qué es el peronismo, a dónde vamos, por qué decidimos ser una isla respecto al PJ nacional”.

“Esto va a ser positivo, porque vamos a tener voz y voto dentro de la Legislatura. Ya veremos si ingresa uno, dos o tres legisladores”, agregó Riutort.

Consultada acerca de quién cree que ganará las elecciones, la titular del PAMI Córdoba auguró: “Llaryora será el próximo gobernador. Los votos cargados son del sur. Sabemos que esa zona es macrista. Acercándose a la capital y al Gran Córdoba, hay una valorización de la gestión de Llaryora como intendente”.

El radical Juan Negri valoró el desempeño de Juntos por el Cambio: “Hay mucha expectativa. Estamos haciendo una gran elección en el interior”.

“Muchos dirigentes del PJ quieren ganar sin contar los votos, antes de abrir las urnas. Tranquilos, muchachos, porque JxC ha hecho una gran elección”, señaló Negri a Cadena 3.

“Se confirma lo que vimos toda la campaña: JxC ha hecho una gran elección. Hay muchos departamentos donde todavía no entraron votos. Vamos a contar todos, uno por uno”, continuó.

“En la capital, todavía no está todo dicho. Rodrigo (de Loredo) ha hecho un gran trabajo. JxC entendió el mensaje y fuimos todos juntos a la elección”, añadió.

Por su lado, el vicegobernador de la provincia, Manuel Calvo, también se mostró confiado: “La expectativa de lograr la victoria de Hacemos Unidos por Córdoba es grande. Tenemos un resultado que marca una tendencia muy positiva respecto del porcentaje de mesas testigo”.

“Han ingresado datos de las ciudades más importantes del interior. Estamos teniendo una diferencia considerable a favor de Hacemos Unidos por Córdoba, que nos va a permitir obtener el triunfo”, aseguró Calvo.

Otro de los que habló con Cadena 3 fue el candidato a gobernador del kirchnerismo, Federico Alessandri, quien admitió que no les fue cómo planeaban. “No es el resultado que esperábamos por las encuestas”, reconoció el postulante e Creo en Córdoba.

“El poco nivel de participación es un llamado a la atención. Desde los partidos políticos y en particular desde nuestro espacio, tenemos que interpelarnos y ver qué podemos hacer para seducir”, reflexionó Alessandri.

“Tenemos la tranquilidad de haber dejado todo. Ésta es una elección provincial. Hace 70 días, no teníamos espacio. La alta polarización que se da entre las fuerzas principales nos deja sin chances”, concluyó el dirigente kirchnerista.

Apenas finalizada la votación, la jueza electoral, Marta Vidal, reconoció, en diálogo con Cadena 3, que el conteo se realiza con algunas demoras por "problemas de conectividad" en algunas escuelas.

Llaryora, el actual intendente de la capital provincial, es apoyado por el gobernador saliente, Juan Schiaretti, y va con una coalición que lidera el peronismo y que también integran algunos dirigentes radicales, del PRO y del socialismo, entre otros partidos.

En tanto, Juez, el líder del Frente Cívico que se desempeña como senador nacional, llega a esta contienda electoral en una alianza que confirman su partido, el radicalismo y la Coalición Cívica (CC).

Además de definir al próximo gobernador y vicegobernador, los cordobeses también definían legisladores provinciales, intendentes, concejales y autoridades para el Tribunal de Cuentas. Por cuarta vez, lo hicieron con la boleta única de papel.

Si bien la oferta electoral se repartió entre 11 candidatos, el oficialista, Martín Llaryora, y el opositor mejor posicionado, Luis Juez, eran los animadores excluyentes de la contienda, que era seguida de cerca por los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC).

El peronismo gobierna el territorio cordobés desde 1999 con la victoria de José Manuel de la Sota. Desde hace 24 años que se sostiene en el poder y espera estirar por cuatro más su hegemonía.

La compañera de fórmula de Llaryora es Myriam Prunotto, intendenta de Juárez Celman, una ciudad ubicada a 20 kilómetros de la capital. Prunotto es radical y pegó el salto al peronismo cordobés, lo que provocó una ola de críticas de los correligionarios.

Del otro lado, Juez fue acompañado por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, Marcos Carasso.

La elección cordobesa es una parada más que importante de cara a las elecciones generales y cobró mayor relevancia después del intento de Schiaretti por ingresar a JxC, promovido por Horacio Rodríguez Larreta y aliados, lo que despertó malestar en Juez, Mauricio Macri y la otra presidencialista del PRO, Patricia Bullrich.