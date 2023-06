"Chiche" Duhalde anunció que será candidata a diputada en la lista de Schiaretti

La dirigente del peronismo, Hilda "Chiche" Duhalde confirmó en las últimas horas que será la primera candidata a diputada por la lista de "Hacemos por nuestro país", que encabeza el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

La exsenadora y esposa de Eduardo Duhalde confirmó el ofrecimiento. "Me encantaría que fuera una revancha con Cristina Kirchner, pero creo que ella no se presenta".

"He tomado una decisión que para mí es importante, porque no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano. Ante un ofrecimiento de Schiaretti, he decidido ir como primera diputada nacional mujer, representando a la provincia de Buenos Aires", explicó.

/Inicio Código Embebido/

CHICHE Y SCHIARETTI:

Compañeros/as hoy anunció mi candidatura como diputada Nacional. A seguir trabajando!

Podes escuchar la nota acá!https://t.co/msTjSZqqmB pic.twitter.com/4IAYDlJ4Co — Hilda Chiche Duhalde (@chicheduhalde) June 17, 2023

/Fin Código Embebido/

Además, hizo referencia a la posibilidad de que Schiaretti se acerque a Horacio Rodríguez Larreta en el caso de una segunda vuelta presidencial.

"Si la decisión de Schiaretti y de Rodríguez Larreta es ir juntos, acompañaré. Yo acompaño a un candidato peronista. Quiero demostrar que el peronismo no es el kirchnerismo", señaló.

En sus últimas apariciones en público, "Chiche" fue muy crítica con Cristina Kirchner y La Cámpora. Sobre la Vicepresidenta, dijo que le da "mucho asco y bronca".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto al espacio que lidera el diputado Máximo Kirchner, afirmó que lo único que hace es "ventilar los problemas existentes dentro del Gobierno".

En ese sentido, fue contundente al referirse a sus aspiraciones en política: "Quiero estar en un espacio peronista. Si ese espacio se va a ampliar para que el kirchnerismo y La Cámpora desaparezcan de nuestra tierra, voy a colaborar".

Al ser consultada respecto a cuál será su rol principal dentro del Congreso, si es que llega a ocupar una banca, "Chiche" remarcó que luchará por el derecho de los mujeres.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, se diferenció de los movimientos feministas. “Las mujeres más pobres no son las que salen a desnudarse, a ponerse en tetas y romper todo, defendiendo la igualdad. Las mujeres más pobres son las que están sufriendo en sus casas, por falta de alimento y porque son golpeadas", argumentó.

En febrero, Schiaretti y el expresidente Eduardo Duhalde se reunieron en la Casa de la provincia de Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí dialogaron de la construcción de un espacio “superador” a la grieta, que tenga como ejes "la producción y el trabajo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/