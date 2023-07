Cerraron las mesas en las elecciones municipales de Córdoba

Once listas presentaron este domingo candidatos en las elecciones para renovar autoridades en la municipalidad de Córdoba para suceder al actual intendente peronista y gobernador electo del espacio 'schiarettista' de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora.

Un total de 1.131.148 de electores estuvieron habilitados para votar en 488 escuelas y 3.829 mesas las categorías de intendente y vice, 31 concejales y 5 integrantes para el Tribunal de Cuentas.

Reviví el minuto a minuto de la votación:

17.25 - Baja concurrencia en las escuelas

A media hora del cierre de la votación, las distintas escuelas de la ciudad permanecían con poca cantidad de electores.

El pico de votación, en la escuela Manuel Esteban Pizarro de barrio Las Palmas, sucedió durante el mediodía, indicó Rodrigo Ceballos fiscal público electoral y estimó que votó un poco más del 60% del padrón.

Una de las curiosidades de la tarde sucedió en la esquina de ese establecimiento, donde había más gente en la esquina comprando churros y pan casero, que adentro del establecimiento.

Una enorme fila en un puesto de churros en la esquina de una escuela de Las Palmas.

15.13 - Votó el 40% del padrón

La Junta Electoral Municipal confirmó pasadas las 15 horas que había votado el 40% del total del padrón en la ciudad de Córdoba.

También insistieron en que las elecciones siguen desarrollándose con normalidad en las escuelas, según expresó la jueza electoral, Miriam Capone.

14.50 - Sigue la calma en las escuelas

A la espera de que la Junta Electoral Municipal brinde información respecto a la cantidad de gente que ya votó en las elecciones municipales, en una escuela de Córdoba ya había votado el 48% del padrón.

Se trata del Colegio El Salvador. La autoridad de la mesa 1.091 indicó a Cadena 3 que todo se desarrollaba con normalidad.

Votación en una escuela de Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

"El día está fresco y a esta hora (14.50) la gente almuerza, por eso la tranquilidad. Por suerte no se ha amuchado gente en la escuela. Tenemos un 48% de votantes que ya vino a sufragar", señaló.

14.00 - Se espera información de la Junta Electoral

Los candidatos a intendente de Córdoba votaron durante la mañana del domingo en sus respectivas escuelas.

Si bien algunos reconocieron la baja participación en las primeras seis horas desde que se abrió la votación, se espera que próximamente la Junta Electoral Municipal brinde información respecto a este tema.

13.41 - Tienen 93 y 87 años y fueron a votar

Moisés tiene 93 años; Beatriz tiene 87. Ambos festejaron la posibilidad de ir a votar durante los comicios electorales municipales en Córdoba.

"Es un deber cívico", dijo Moisés, acompañado por su familia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

12.53 - Votó Martín Llaryora

El actual intendente capitalino y gobernador electo de Córdoba votó en la Escuela Santa Teresa de Jesús e instó a la población a acudir a las urnas. "Somos los más afectados si la gente no va a votar".

El momento en que Martín Llaryora emite su voto. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

"Le pedimos a todos los vecinos que vengan a votar y participar de esta jornada democrática. Hemos hecho un gran esfuerzo por transformar la ciudad y la queremos seguir mejorando con Daniel, aunque ya no depende de nosotros", dijo tras emitir su voto.

Lo que pretendemos es que haya un reconocimiento a esta gestión

Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba

Aseguró que la elección transcurre con normalidad, pero no pudo precisar qué porcentaje de la población ya votó.

"Estoy muy tranquilo porque hoy uno se somete a la voluntad de Dios y los votantes. Lo que pretendemos es que haya un reconocimiento a esta gestión. A la ciudad, como futuro gobernador, quiero darle mis dos manos", precisó.

12.45 - Votó César Orgaz

El cándidato a Intendente de Encuentro Vecinal Córdoba votó cerca de las 11 en la mañana en la Escuela Madres Escolapias, muy cercana a la escuela donde votó el exlegislador Aurelio García Elorrio, por lo que estuvieron celebrando juntos el proceso eleccionario.

César Orgaz, de Encuentro Vecinal Córdoba. (Foto: gentileza)

Al salir del colegio, Orgaz manifestó que a pesar de "las artimanias del oficialismo para que la gente no vaya a votar, los ciudadanos están concurriendo fielmente a las urnas".

12.41 - El transporte urbano en Córdoba es gratuito

La medida, informada hace días por la Municipalidad capitalina, rige desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas del domingo.

Funcionarios municipales remarcaron que votantes y autoridades de mesa no deberán pagar el boleto en la ciudad.

El transporte en Córdoba capital es gratuito de 6.00 a 20.00 horas este domingo por las elecciones. (Foto: archivo Daniel Cáceres/Cadena 3)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

12.32 - Votó Juan Pablo Quinteros

El candidato a intendente por el partido Somos Córdoba habló con Cadena 3 instó a la población a que vaya a votar "haya o no haya multa".

Juan Pablo Quinteros, candidato a intendente de Somos Córdoba. (Foto: María Eugenia Pasquali/Cadena 3)

"El que no elige hoy, después quejarse es complicado. Si uno no elige quién va a gobernar la ciudad los próximos cuatro años, después es difícil porque otro le elige por él o por ella", advirtió.

Quien no elige hoy, después es complicado quejarse

Juan Pablo Quinteros, candidato a intendente por Somos Córdoba

También hizo referencia a la campaña electoral. "La verdad que hemos visto una campaña polarizada por dos enormes aparatos, uno provincial, uno municipal y el otro con un apoyo nacional impresionante. Contra eso es difícil competir porque hoy el marketing político influye mucho".

12.33 - Están garantizadas las clases en Córdoba

Este lunes, todos los estudiantes de los distintos niveles educativos volverán a las aulas tras finalizar las vacaciones de invierno.

En la capital provincial, las autoridades han garantizado el regreso a las aulas pese a que este domingo se llevan adelante las elecciones a intendente.

Las clases serán normales en Córdoba tras las elecciones municipales. (Foto: ilustrativa)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

11.54 - Votó Rodrigo de Loredo

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio habló tras emitir su voto y criticó a la Junta Electoral Municipal por "incentivar a que la gente no vaya a votar".

"Es lamentable que la Junta Electoral incentive a que la gente no participe. Las especulaciones perjudican a los cordobeses y la democracia. La gente tiene que asistir, validar lo que esta bien y criticar lo que hay que mejorar", expresó en diálogo con la prensa.

JxC viene ganando muchos distritos, por eso el kirchnerismo trabajó intensamente en la lista de Daniel Passerini

Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de Juntos por el Cambio

"Espero que los resultados de los comicios estén cuanto antes. La solución, tras las elecciones provinciales, fue volver a un sistema tradicional de conteo, de telegramas. Me preocupa un montón el mensaje eficiente del Gobierno para que la gente no vaya a votar", agregó.

11.27 - Votó Daniel Passerini

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba habló con la prensa luego de emitir su voto en el Colegio Alemán de la capital. Dijo que hubo poca gente votando en las primeras horas de la jornada y se mostró con expectativas.

Queremos que la gente venga masivamente a ratificar un rumbo

Daniel Passerini, candidato a intendente de HUxC

"Todo está muy tranquilo, desarrollándose con normalidad. Esto tiene que ser una jornada de fiesta, siempre queremos que la gente participe más y que la gente ratifique la transformación de la ciudad", expresó.

Daniel Passerini emitió su voto en el Colegio Alemán. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

"No va estar conflictivo el sistema de transmisión de datos porque en esta elección la Junta Electoral lo ha desestimado. Es una elección más acotada, en una sola jurisdicción. Confiamos en que a las 21 horas estemos festejando", añadió Passerini.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

10.55 - Luis Juez: "Los que tienen el poder desalientan la participación"

El senador nacional de Juntos por el Cambio cuestionó en duros términos a la Junta Electoral Municipal y aseguró que la campaña en Córdoba "fue horrible y estuvo llena de cruces estúpidos".

"Esperamos que la jornada termine mejor que la campaña. En Capital ha sido una campaña horrible, llena de cruces estúpidos que no resuelven los problemas a los vecinos", dijo el senador ante el periodismo.

Luis Juez emite su voto.

Los tipos que tienen el poder desalientan la participación

Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio

Y agregó: "Tengo amigos que están enojados y no van a votar. La Junta Electoral, en vez de promover la votación, la desalienta. Pasó ahora y pasó en las elecciones provinciales. Después la gente se queja porque no cree en el sistema republicano".

También recordó lo ocurrido con las elecciones provinciales por las demoras en el escrutinio provisorio: "Hace cuatro semanas vivimos un papelon en Córdoba, la provincia gastó $2.500 millones con un sistema (por el Turing) que no probó y terminó siendo un hazmerreír".

10.18 - Votó el gobernador Juan Schiaretti

El mandatario provincial emitió su voto en la mesa 2.154 de la Escuela General Savio, con su tradicional campera roja, que utiliza como cábala.

Votó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

"Tengo una enorme alegría como vecino de Córdoba. El trabajo en equipo permite mejorar la ciudad, provincia y un país. La alegría es tener el derecho a voto. Les pido a todos los cordobeses que concurran masivamente a las urnas", expresó el gobernador con los medios.

No debo hacer declaraciones políticas porque estamos en veda. Soy cordobés hasta el caracú

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

"Aspiro a que el porcentaje de votantes sea alto para homenajear a la democracia", agregó Schiaretti en su diálogo con los periodistas.

/Inicio Código Embebido/

Es una enorme alegría como vecino de la ciudad de #Córdoba poder elegir al intendente.

Hoy elegimos a la persona que tiene el contacto más directo con los vecinos, por eso yo les pido a los habitantes de la ciudad que concurran masivamente a ejercer su derecho a votar, para… pic.twitter.com/b4I2MFSMVW — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 23, 2023

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Noticias Schiaretti llega a la escuela para emitir su voto Video

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

10.07 - Héctor "Pichi" Campana: "Las aclaraciones las debe hacer la Junta Electoral"

El jefe de campaña de Daniel Passerini hizo referencia este domingo, durante la conferencia de prensa de Hacemos Unidos por Córdoba, a la polémica desatada por la publicidad gráfica que indicaba que las elecciones en la ciudad capital son obligatorias, aunque no se apliquen multas por no votar.

"El balance es normal para todos nuestros fiscales. Las mesas se abrieron con normalidad y es una jornada democrática", dijo.

Y añadió: "Todos los ciudadanos tienen que participar, nadie debe quedarse en su casa. Las aclaraciones deben hacerla la Junta Electoral", se defendió.

10.07 - Votó Laura Vilches

Foto gentileza: Twitter

La candidata del Frente de Izquierda emitió su voto. En un mensaje en sus redes sociales, pidió "construir una fuerza independiente de las grandes coaliciones políticas tradicionales" y "Con quienes siempre estuvimos del mismo lado".

/Inicio Código Embebido/

#Voté para construir una fuerza independiente de las grandes coaliciones políticas tradicionales. Con quienes siempre estuvimos del mismo lado. De qué otro lado si no, que el de las mayorías populares, las y los trabadores, las mujeres y diversidades, la juventud? ??????? pic.twitter.com/pofG8qW5S4 — Laura Vilches (@VilchesLaura) July 23, 2023

/Fin Código Embebido/

10.01 - Manuel Calvo: "Se está votando con total normalidad"

El vicegobernador Manuel Calvo, informó que a las 9.30 -una hora y media después de abierta la elección- "se está votando con total normalidad" en cada una de las escuelas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

09.46 - Soher El Sukaria: "La organización del Tribunal Electoral es lamentable"

La candidata a viceintendente de Juntos por el Cambio, que acompaña a Rodrigo de Loredo, pidió en Cadena 3 "participar de los comicios, porque luego no hay derecho a quejas".

Soher El Sukaria emitió su voto. (Foto: gentileza)

"Todos sabemos lo que nos costó la democracia en Argentina. Estamos preocupados por la lamentable organización del Tribunal Electoral de esta jornada. Queremos pensar que no son errores de mala fe", sostuvo.

"Tiene que haber una participación, una fiesta de la democracia y tenemos que elegir", añadió.

09.29. Pocos electores y comicios con normalidad

La representante del Ministerio Público Fiscal, Julieta Chalub, expresó en diálogo con Cadena 3 que las elecciones en la ciudad de Córdoba se desarrollaban con normalidad, aunque con pocos electores hasta el momento.

Pocos votantes en una escuela de Córdoba. (Foto: María Eugenia Pasquali/Cadena 3)

"Ya están todas las mesas funcionando. Algunas escuelas se abrieron más tarde, eso es porque se demoró la apertura del acto. Aunque algunas escuelas hayan empezado una hora después, las mismas cierran a las 18 horas. Eso no se modifica", explicó.

09.17. Verónica Sikora votó y llamó a los cordobeses a "ir a las urnas en libertad"

"Les pido a los vecinos que hagamos entre todos una demostración ejemplar al país. Vayamos a votar, no nos dejemos callar por los que buscan ponerle trabas a este derecho de elegir. Córdoba siempre fue un ejemplo de progreso y de revolución, hoy no seamos la excepción, nos involucremos", dijo la candidata de La Libertad Primero.

Foto gentileza: Agenda 4P/Ilustrativa.

Sikora continuará la jornada en familia, hasta las 17 horas, en donde se reunirá con el equipo de trabajo en el búnker ubicado en Figueroa Alcorta 185, piso 3.

09.02 - Votó Javier Pretto

Javier Pretto, de Hacemos Unidos por Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

El candidato a viceintendente de Hacemos Unidos por Córdoba, que acompaña a Daniel Passerini, emitió su voto a una hora de habilitarse las escuelas para sufragar.

08.49 - Juan Negri: "Hacemos un llamado a que la gente se exprese"

El jefe de campaña de Rodrigo de Loredo habló con Cadena 3 y solicitó a todos los vecinos que vayan a las urnas y voten, sin importar a quién elijan.

También se refirió a la polémica desatada por la publicidad impresa de la Junta Electoral Municipal, que llamó a votar a los electores aunque aclaró que la sufragar no era obligatorio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Conferencia de prensa de Juntos por el Cambio.

"Nos ha sorprendido cómo la Junta Electoral ha buscado por todos los medios desalentar la participación de los vecinos. Casi que la Junta Electoral no es un partido político, es un órgano independiente que debe velar por el proceso electoral de todos los vecinos de Córdoba", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

También denunció que "a los presidentes de mesa los han mandado casi a 10 o 12 kilómetros del domicilio donde están. Es como incentivar a que no puedan, a que renuncien".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

08.30 - Colegio Carbó

El colegio abrió a las 8.10 y hasta esa hora solo seis personas se dirigieron a emitir su voto.

En la institución, ubicada frente a Plaza Colón, estaban aquellos que querían votar rápido, pero esperaban afuera de la escuela para evitar ser designados autoridades de mesa, ante la posible ausencia del titular.

Tranquilidad en el Colegio Carbó. (Foto: Fernando Barrionuevo/Cadena 3)

Es el caso de Belén, una votante que habló con Cadena 3, que se encontraba afuera de la escuela esperando para emitir su voto. "Lista para votar, pero espero afuera por las dudas que falte un presidente de mesa. No puedo quedarme por un tema laboral. En la calle todo se veía tranquilo.

Cabe recordar que de 6 a 20 horas, el transporte urbano es gratuito para ir a votar.

08.15 - Listas las autoridades de mesa

Foto: María Eugenia Pasquali/Cadena 3.

Autoridades de la mesa 40 del Colegio San José de la ciudad se preparan para recibir a las 343 personas que integran el padrón en ese sector.

08.10 - Demora en la apertura de un colegio

La Escuela Jerónimo Luis de Cabrera a esa hora todavía no estaba habilitada para iniciar la votación. Una persona se encontraba esperando afuera de la institución para poder sufragar.

Una persona espera la apertura de la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera. (Foto: Fernando Barrionuevo/Cadena 3)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

08.00 – Comenzaron los comicios municipales en Córdoba

Comenzaron las elecciones que determinarán quién será el sucesor de Martín Llaryora al frente del Palacio 6 de Julio. Los comicios electorales iniciaron con poco movimiento en las principales calles de la capital provincial.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada fría a templada, con cielo parcial a mayormente nublado, con cielo cubierto hacia la noche. La mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 18°, con vientos leves provenientes del sector suroeste, con rotación al sureste.

El inicio de las elecciones está marcado por un fuerte cruce entre Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio, que presentó una denuncia penal por una publicidad impresa de la Junta Electoral Municipal, que sostenía que no hay multa para los que no concurran a votar. La oposición indicó que esto se interpreta "a no ir a concurrir".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

07.30 - Once listas presentan candidatos para renovar autoridades en la municipalidad

Un total de 1.131.148 de electores están habilitados para votar en 488 escuelas y 3.829 mesas las categorías de intendente y vice, 31 concejales y 5 integrantes para el Tribunal de Cuentas.

En los comicios se utilizará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), la misma que se aplica en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categoría en un solo papel y se elige mediante tilde con lapicera.

En cuanto a la oferta de candidatos, el oficialismo de Hacemos Unidos promueve para intendente al actual viceintendente Daniel Passerini (PJ) y como vice a Javier Pretto, expresidente del PRO en la provincia y quien a fines de mayo se incorporó a la coalición del oficialismo provincial.

Su principal adversario es la lista de Juntos por el Cambio (JxC) que impulsa la fórmula que integran el diputado nacional de la UCR Rodrigo de Loredo y su par del PRO Soher El Sukaria.

Se suman a la oferta electoral dos listas afines al kirchnerismo: Córdoba de Todos, que lleva la formula para la gobernación integrada por Humberto Spaccesi-Silvia Peñaloza, y el Partido Humanista que postula a Eduardo González Olguín-Luis Aubrit.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aspiran a llegar a la conducción municipal Encuentro Vecinal Córdoba con la fórmula César Orgaz-Gonzalo Frontera, Somos Córdoba con Juan Pablo Quinteros-Gabriel Ratner, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con el binomio Laura Vilches-Virginia Caldera Marsengo y el Partido Popular con Miguel Bustos-María Caballero.

Por su parte, el Partido Unión Popular impulsa a Romina Giménez-Norma Sabbadin, el Partido Demócrata a Jorge Scala-Paola González Cuevas y finalmente La Libertad Primero a Verónica Sikora-Enrique Rigatuso.

En los comicios también están habilitados para sufragar los adolescentes a partir de los 16 años cumplidos hasta el domingo y los extranjeros mayores de 18 años con un mínimo de 2 años de residencia continua en la capital cordobesa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Voceros de la Junta Electoral Municipal informaron que se dispondrá de aulas para la votación accesible para personas con discapacidad, para embarazadas y mayores de 70 años.

En las elecciones provinciales del 25 de junio, en la capital de Córdoba y para la categoría gobernador, según el escrutinio final, se impuso la formula oficialista Martín Llaryora-Myriam Prunotto de Hacemos Unidos con el 45,8% (333.480 votos), en tanto el binomio Luis Juez-Marcos Carasso obtuvo el 38,5 (277.216).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informes de Fernando Barrionuevo, María Eugenia Pasquali y Celeste Benecchi.