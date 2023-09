Bullrich visitó Rio Cuarto y pidió a los cordobeses que voten "estratégicamente"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó este martes que eliminará los derechos de exportación a las economías regionales y al sector tambero. Lo hizo en una recorrida por Río Cuarto, Córdoba, en el relanzamiento de su campaña presidencial por el interior.

"Vamos a eliminar los Derechos de Exportación (DEX) a las Economías Regionales y a la Lechería desde el primer día y, y por ley, al resto de los productos, dando previsibilidad y reglas clara", sostuvo Bullrich, que este lunes presentó a su eventual equipo de gobierno, en el caso de imponerse en las elecciones generales.

/Inicio Código Embebido/

UN PAIS ORDENADO TIENE AL CAMPO COMO PROTAGONISTA



En Río Cuarto, Córdoba, vinimos a decir de forma bien clara cuáles son nuestras propuestas para el sector agropecuario. Queremos un país productivo y ordenado.



Vamos a terminar con el cepo cambiario y eliminaremos todas las… pic.twitter.com/yVlQvrKok8 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 5, 2023

/Fin Código Embebido/

En esa línea, la ex ministra de Seguridad anunció: "Tendremos una nueva Ley de Semillas, Ley de Warrants, Ley de Fertilizantes y otra llamada ´Prohibido Prohibir´, para impedir que cualquier funcionario pueda bloquear o impedir las exportaciones. También implementaremos una nueva Ley de Biocombustibles".

Además, aseguró que eliminará todas las "restricciones, trabas y cupos a las exportaciones" y que promoverá "los acuerdos comerciales como Mercosur-Unión Europea". "Es fundamental aumentar de manera significativa el intercambio comercial, intelectual, científico y tecnológico. Vamos a dejar de ser un país cerrado al mundo", subrayó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El desembarco de Bullrich en Córdoba tiene como objetivo apuntalar el voto de Juntos por el Cambio que se le escapó con la candidatura del gobernador saliente, Juan Schiaretti, y el libertario Javier Milei, triunfador en las primarias del pasado 13 de agosto.

Es por eso que Bullrich les pidió a los "cordobeses que voten estratégicamente".

Durante el transcurso de la mañana, en una entrevista radial, Bullrich sugirió que Schiaretti debería bajar su candidatura: "Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato. No sería malo, sería una buena idea".